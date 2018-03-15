竹市幼兒園也傳虐童？ 小童雙腿黑青

2018年03月15日 19:10 中時 陳育賢

新竹市1位網友在臉書PO文，指親戚的小孩上幼幼班，不到10天就莫名出現大腿被捏黑青痕跡，讓家長心疼不已。（翻攝自臉書靠北惡質幼兒園）

新竹市1家幼兒園也傳疑虐童事件！1名網友14日在臉書《靠北惡質幼兒園》PO文投訴，指親戚的小孩上幼幼班，近日常在半夜作惡夢哭醒，原以為是小孩嚇到，但之後驚見雙腿有被捏黑青痕跡，經向幼兒園反映，對方都否認虐童，巧的是監視器都壞掉沒錄到影像，家長已向警方報案提告。

網友表示，小妹的小孩送至新竹市這家幼兒園唸幼幼班，但2天後就開始常常半夜作夢一直醒來哭，本來沒想那麼多，以為只是嚇到，但第7天發現大腿有好幾個被捏的傷，後來打電話給園長要求看監視器，園長表示倒帶他不會操控，還說老師們都表示沒捏孩子，最後去看了監視器，發現竟然是空拍沒錄。

園長還向家長表示，有老師說小孩因為爬高去磨擦到，但他們質疑磨擦怎麼會是1塊1塊黑青？還說如果老師都不承認就會開除班上的2個老師，他們質疑監視畫面根本是被洗掉。而家長15日已向警方報案，向該幼兒園園長及老師提出傷害罪及違反兒少法。

幼兒園則透過律師表示，據園方的說法，小孩當天到園至離開幼兒園都沒有發現有外傷，小朋友也很平和沒有吵鬧的給家長帶回家，不過事後接到通知，都有很積極處理此事。

至於家長懷疑監視器畫面遭洗掉，園方表示都有在運作，只是因比較老舊，硬碟部分有損毀，會立即修復，園方並否認有虐童情形，且3位保育員都是專業且有合格執照，而事發後家長表示希望帶小孩離開轉校，園方也尊重配合並全額退費。

市府教育處則表示，這家幼兒園是登記有案的私立幼兒園，教育處會持續調查，如有違法會予以開罰，最嚴重可勒令停業。

(中時)