張艾亞新對象又是「他」！哀嚎：如果跟別人有多好

2018年03月15日 19:06 中時 林淑娟

張艾亞與惟毅。（台視）

張艾亞與惟毅。（台視）

台視新八點檔《情·份》繼日前公布由惟毅及方宥心詮釋年輕版羅時豐與柯淑勤後，張艾亞也接下飾演年輕版方文琳重任，她對戲劇企圖心與努力相當受到製作人鄭朝城肯定，張艾亞表示：「很開心可以來客串，因為以前的角色都是小三、壞女人，甚至出道前三部戲都是演傻妹，知道這次有不驕氣、有點苦情的角色覺得很開心，希望跳脫以前給觀眾的印象。」

她最近為了戲劇演出都在上表演課，鮮少上通告，常把自己宅在家中的她說，其實很想認識男性友人，但得知對戲的對象竟是她經常合作、見面的師弟惟毅時，她開玩笑說：「想說可以到處出外景拍戲，如果是跟別人那有多好！」劇中她有許多和心上人遊山玩水的外景戲，張艾亞透露：「我知道要來客串的時候非常興奮，很期待對手是誰，結果沒想到是師弟惟毅，我開玩笑對他說『你就不能給我一點別的機會』嗎？」

她隨後解釋：「因為我們太熟了，一起主持節目、在公司聚會也常見面，他平常還會身兼我的接送員！」兩人平常朝夕相處感情、默契相當好，被問到若是有親密戲要如何因應，張艾亞笑說：「對演戲不擔心，我們還是會把專業的那一面拿出來，我們還開玩笑說要吃很多大蒜讓彼此『口氣』很差，這樣才是一個新的挑戰，考驗對方到底有多專業。」

對於將在《情·份》中客串年輕版的方文琳，張艾亞興奮表示：「對文琳姐的印象大部分是一些溫柔母親的角色，在詮釋這個角色的時候會把媽媽、阿姨溫柔的那一面拿出來用。」

(中時)