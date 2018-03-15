極精準！陸M99狙擊步槍上榜全球前5強

2018年03月15日 19:20 中時電子報 何宜玲

狙擊手往往是陸戰場上相當令人害怕的敵軍，他們肩負的任務通常是遠距離射擊敵方目標，因此他們身上所配備的極端精準武器就相當重要。一把精準的狙擊步槍除了可以擊斃敵軍以外，也能讓他們在更遠的距離就破壞敵人設備。美國《國家利益》(The National Interest)網站列舉出全球最強的前5大狙擊步槍，號稱可以讓每個軍人都變成終極武器，其中解放軍M99反器材步槍上榜前5強之列！

報導稱，中國國產M99反器材步槍是一種類似巴雷特(Barrett) M82的半自動步槍，長度為1480公釐，槍管長度800公釐，使用12.7╳108公釐子彈，空槍重量約11.8公斤，可採用5、10發彈匣。此外，它的射擊精準度在1.6角分以內。

這種狙擊步槍經常是叛亂份子和游擊隊員的最佳選擇。例如，在2011年開始持續至今的敘利亞內戰中，就曾發現叛亂份子使用M99狙擊步槍，有效對抗敘利亞阿拉伯軍隊。報導還指出，這批武器是通過卡達，從蘇丹那邊運過來的，來源相當神秘。

這款99式大口徑重型狙擊步槍，自2005年起服役於解放軍陸軍和海軍陸戰隊，並已裝備在亞丁灣的反海盜活動中。它採用直接導氣式原理，可搭配腳架使用。

(中時電子報)