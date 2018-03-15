安樂區七安產業道路　淪三不管垃圾場

2018年03月15日 19:29 中時 李其樺

基隆安樂區七安產業道路不時傳出遭人丟棄垃圾，儼然成為三不管地帶的廢棄垃圾場，近日又發現廢棄建材遭人丟棄道路旁，對此環保局雖曾獲報前往稽查，卻屢屢抓不到人，居民質疑稽查效率不彰，希望在路口裝設監視器；基隆市府環保局表示，未來將請稽查隊和警方加強巡邏，也會將居民訴求轉達給警方。

中崙里長李源林表示，位於安樂區基金二路一巷174號東都大樓前的七安產業道路支線，每年不時發現道路旁不時遭人丟棄垃圾，大多為廢棄五金建材，偶爾也有水果皮殘渣，懷疑有不肖業者趁深夜開車駛進產業道路丟棄廢棄物。

李源林說，過去多次通報環保局來稽查，也反映給區公所，不過卻屢屢捉不到人，近年當地亂丟廢棄物情形變本加厲，製造環境髒亂，不僅造成地主困擾，也有礙民眾觀瞻，希望環保局能協助居民解決問題，建議在產業道路出入口兩端裝設監視器，避免類似情事發生。

去年11月底基隆動保處獲報在七安產業道路發現多達123袋狗骨頭，懷疑有人屠狗食用，該處儼然淪為環境和治安死角。

對此環保局表示，過去曾接獲民眾反映七安產業道路支線遭人丟棄廢棄物情事，雖然有派稽查隊加強稽查，今（15）日接獲民眾通報後，已派人到現場瞭解情況，不過至今尚未發現任何違法情事。

環保局指出，未來將加派稽查人力，並請警方加強巡邏，會將居民提議裝設監視器需求轉達給警方建議辦理。

(中時)