巴西隊長內馬坐輪椅養傷 也向霍金致敬

2018年03月15日 19:32 中時電子報 李弘斌 /綜合報導 /綜合報導

Você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra.



Stephen Hawking pic.twitter.com/JE2MtyuT6b — Neymar Jr (@neymarjr) 2018年3月14日

與漸凍症對抗逾半世紀的物理學泰斗霍金(Stephen Hawking)日前辭世,連「巴西隊長」內馬(Neymar)都在Instagram上向他致敬。尤其內馬目前因腳傷免戰,po出他自己坐輪椅的照片,也正好呼應霍金給世人的印象。

內馬在Instagram寫的這段葡萄牙文,其實也來自霍金談到其殘疾的名言,「One has to have a positive attitude and must make the best of the situation that one finds oneself in」,就是要正向、樂觀的面對人生困境。

內馬目前的確也需要樂觀,他因為上月受傷,導致右腳蹠骨骨裂開刀,可能要免戰3個月之久。也就是說,內馬可能要到俄羅斯世足賽開踢前兩周,才能重新回到球場,對巴西問鼎隊史第6座世足冠軍,投下了極大的變數。

