流行性腦脊髓膜炎牽連32人 確診與死亡創9年同期最多

2018年03月15日 19:36 中時 陳志祥

衛福部疾管署今（15）日公布國內新增1例、也是今年第2例流行性腦脊髓膜炎死亡病例，今年已經累計3例確診有2例死亡，數字雖然不多、卻已創下2009年以來同期最多紀錄。

最新公布的病例為北部1歲女童，3月2日出現感冒及發燒症狀至診所就醫，11日出現輕微發燒，12日因發燒、嘔吐症狀再次就醫，由於症狀未改善當晚至醫院急診，隔天個案出現躁動不安及瘀斑等情形，轉至加護病房治療，仍因病情惡化不幸死亡。

疾管署副署長莊人祥表示，院方3月14日於個案檢體培養出疑似流行性腦脊髓膜炎菌株進行通報，15日確認感染腦膜炎雙球菌。

依個案發病日最大潛伏期10天（3月1日至11日）推算，衛生單位掌握個案密切接觸者共有32人，目前均無疑似症狀，其中17人已完成預防性投藥，4人（醫護人員）因有配戴口罩，採自主健康管理，餘11人預計3月16日完成投藥。

莊人祥說，國內今年已經累計3例流行性腦脊髓膜炎確定病例，其中2例死亡，均為散發個案，今年確診及死亡病例數均為2009年以來同期最高，2016與2017年分別累計8與12例。

根據歷年統計資料，個案感染年齡以6歲以下為多（36％），以感染腦膜炎雙球菌B型最常見，疾管署提醒醫師注意近期疑似流行性腦脊髓膜炎病人的診治。

流行性腦脊髓膜炎於每年11月至隔年3月易造成流行，透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物或吸入患者咳嗽和打噴嚏的飛沫而感染，潛伏期2到10天。症狀有發燒、劇烈頭痛、噁心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀、昏迷、抽搐等。

(中時)