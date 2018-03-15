國家實驗研究院副技術師涉詐領員工薪水 遭檢方起訴

2018年03月15日 19:52 中時 程炳璋

國家實驗研究院南科實驗動物中心的陳姓副技術師日前遭人檢舉與陳姓包商負責人、包商吳姓員工勾結，將工程原本欠缺的1名員工，以人頭代替，自己詐領薪水，長達3年，不法所得共101萬，台南地檢署15日偵結，依照貪汙詐財、偽造文書將3人一併起訴。

國家研究機構人員也動歪腦筋在A錢，國家實驗研究院南科實驗動物中心2014年進行機電維護工程，原本派駐5名員工，由科技部支付給包商這5位員工薪水。由時驗動物中心內42歲陳姓副技師擔任請購、履約與查驗工作。

過程中其中1名員工因病離職，原本應再補1人，但陳姓副技師卻與55歲陳姓包商、包商公司內的47歲吳姓員工勾結，找來人頭在文件上充數，佯裝遞補，實際仍由4名員工運作，科技部支付多出來的1人薪水，最後卻轉入陳姓副技師的口袋內。

此後3年，這項建築機電設備維護採購案，都由同一家包商公司得標承攬，依契約各年度須派5至6名工作人員到動物中心南部設施做機電設備維護工作，但都遭陳姓副技師幫忙掩護，忽略派工不足情況，填具不實會計憑證，利用職務機會詐取未到班的工人薪資，或要求動物中心內的約聘人員代為幫忙補足人力。

檢調統計3人在這3年內共詐領不法所得101萬5900元，全案因吳員到調查局南機部自首，檢方考量吳員自首供出全案，請法官給予免刑，陳姓副技術師認罪繳回94萬多元犯罪所得，檢方也請法官減刑。

(中時)