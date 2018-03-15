深澳燃煤電廠環評過關 謝立功憂基隆人未來恐成「空氣清淨機」

基隆市長擬參選人謝立功認為，未來深澳電廠完工後，基隆人恐怕淪為「免費空氣清淨機」。（李其樺攝）

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基隆市長林右昌表示，基隆市府會要求台電，深澳發電廠未來無論採取何種發電方式，應做科學和專業考量，不要去增加汙染源，也不能增加基隆市的負擔。（李其樺攝）

環保署昨（14）日通過深奧燃煤電廠環評案，國民黨基隆市長擬參選人謝立功及部分在地民代也表達反對立場，說基隆人恐怕淪為「免費空氣清淨機」；對此基隆市長林右昌表示，會要求台電未來不要增加汙染源，造成基隆市的負擔。

謝立功表示，執政黨非核家園政策已經亂了手腳，開始走向與國際共識完全反向的燃煤電廠，但要犧牲人民的健康來補救不成熟的政策，實在太不合理。

謝立功指出，從深澳燃煤電廠案贊成修正通過，與重做環評各占一半結果來看，環評委員彼此意見分歧，表示這是一個極具爭議的環差案，且並未在每個影響地區舉辦說明會，負責任的主管機關應該重新審議。又從台電提出的環差報告中已經可以看出此案忽視民眾健康、漠不關心海洋生態，質疑報告書中汙染排放標準不該以10年前的電廠來做比較

謝立功認為，深澳電廠完工後，空汙隨著東北季風漂流，第一個受影響的便是基隆的中正區和信義區，但整個環評中有沒有在基隆辦過一場說明會？評委中是否有找過任何基隆民間的專家或學者？未來基隆人恐怕變成免費的「空氣清淨機」。但對此基隆市政府卻只有簡單的一句「請注意汙染及海洋生態的破壞」，質疑基隆市府，為什麼不站出來捍衛基隆市民的健康？基隆需要的是杜絕汙染及生態破壞，不是事不關己的「注意」。

謝立功表示，後續會要求台電在基隆召開說明會，並邀請基隆市議員、立委、環保團體及能源專家一同參與，讓基隆市民也能了解此案的影響。

市議員秦鉦、施世明也對深澳燃煤電廠環評案表達反對立場，施世明表示，基隆中山區居民長年受協和電廠汙染戕害，如今台電要在深澳蓋燃煤電廠，「能源政策根本是開倒車！」將破壞深澳的好山好水，他個人極力反對，也願意與環保團體上街頭抗爭。

林右昌表示，基隆市府會要求台電，深澳發電廠未來無論採取何種發電方式，應做科學和專業考量，不要去增加汙染源，也不能增加基隆市的負擔。

(中時)

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