提升救護品質 新北消防局增聘29名醫療指導醫師暨顧問

2018年03月15日 19:55 中時電子報 吳家詮

為提升新北市到院前緊急救護品質及患者存活率，消防局今天下午2時頒發29名新任醫療指導醫師暨醫療指導顧問聘書，據指出，今年除持續召聘醫療指導醫師外，並召募神經內科專科醫師計15人及心臟內科專科醫師計14人，擔任醫療指導顧問。

消防局說，今年共計90人加入本局醫療指導醫師暨醫療指導顧問行列，主要協助預立醫療流程授權及開放、行動急診室專案之24小時線上排班及接案、分隊訪視及訓練，為因應時間急症如心肌梗塞及梗塞型腦中風患者，提升心導管手術施作率及血栓溶解劑施打率，並透過與行動急診室專案結合，讓指導醫師與顧問無論身在何地，都能立即透過手機進行線上指導，於第一時間搶救患者，進而提升病患之預後。

內湖三軍總醫院部主任藍國徵。（新北消防局提供）

彰化秀傳醫院王宗倫。（新北消防提供）

另外，新北市106年到院前心肺功能停止（OHCA）案件，經由消防人員及指導醫師合力搶救緊急傷病患生命，2小時存活率達到35%以上，康復出院比例更高達7.23%。

此外，醫療指導醫師於災害發生時，亦可提供協助、協同消防人員深入災區進行人命救援，新北市政府消防局於去年成立首支DMAT，在今年初花蓮地震，本局第一時間派員及召集DMAT醫療指導醫師4名共同前往災區救援，在已傾斜並隨時可能倒塌的大樓瓦礫堆中進行災害救援、協助患者救治、創傷處理、到院前死亡患者急救與評估後送醫院之選擇及分流，在災區共計支援4日。

消防局長黃德清說，未來期望藉由醫療指導醫師暨醫療指導顧問專業的協助及指導，提升新北市緊急救護能量、品質、服務及患者存活率，打造健康幸福新北市。

(中時電子報)