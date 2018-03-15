春夏髮型趨勢 夢幻色搭配自然髮成焦點

Ellery 2018春夏時裝秀照。（歐娜國際提供）

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時裝秀指定使用ghd gold造型夾做造型。（歐娜國際提供）
Tommy Hilfiger 2018春夏時裝秀照。（歐娜國際提供）
萊雅專業春夏特藝髮型趨勢示範流行髮妝。（L’OREAL PROFESSIONNEL提供）
萊雅專業L’OREAL PROFESSIONNEL絲漾博保濕DD蜜40ml。（L’OREAL PROFESSIONNEL提供）
BALMAIN海鹽質地改變噴霧。（BALMAIN提供）

延續了去年的粉霧髮色熱潮，L’OREAL PROFESSIONNEL更宣示，夢幻「獨角獸髮色」是2018年的主流色，粉紅、粉橘、粉紫、粉綠色為基底的染髮熱潮將風靡全球，至於造型則以自然線條為主，因此更為注重頭髮質感。

RF荷那法蕊合作沙龍表示，許多前往沙龍改造髮型的顧客，偏好參考時下名人、伸展台的造型作為新髮型靈感，今年以Pantone的「Ultra Violet紫外光」、冷霧棕髮色當道，紫色由暖色調的紅色與冷色調的藍色組成，在髮色上，隨著紅色、藍色的色彩比例調整，甚或是加入灰色、粉紅色等彩度低的霧感色彩元素等色彩比例的調配，可傳遞出前衛、街頭、亦或是夢幻柔美等風格。

RF荷那法蕊建議，想要保持霧感髮色與頭髮光澤，不要以太高溫的水進行清潔，同時也建議在染後務必持續使用具有鎖色護髮效果OKARA恆采修護系列髮浴、修護膜作為護色護髮保養。

春夏髮型，則是波希米亞泡麵長捲髮與浪漫混血兒大捲在伸展台上大受歡迎，而深咖啡色的學生短髮，搭配內彎、微微凌亂的外翹、或是波浪、睡不醒風的自然微捲，也成為新世代女性喜歡的髮型LOOK。

代理多項專業髮品的歐娜國際表示，髮型師Eugene Souleiman指定用ghd工具打造Tommy Hilfiger Spring大秀，這也是最後一場Tommy Hilfiger與Gigi Hadid聯名的時裝秀，「Tommy Girl風格髮型」，Eugene Souleiman分享，「打造鬆散、自然髮型，用ghd微捲造型棒，將頭髮繞在工具上並向外拉，以達到比較S型的捲度，才不會太捲，而是比較自然的曲線。這屬於比較現代的風格，髮型中還是具有一些結構，但整體上是比較放鬆的。」

(中時)

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