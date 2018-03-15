角頭兄弟鄭人碩 燒腦劇變暖男

夏于喬和鄭人碩拍新戲。（民視提供）

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兩人首次合作。（民視提供）
對戲有默契。（民視提供）
夏于喬。（民視提供）

民視金鐘劇《薛丁格的貓》由方馨、柯叔元 、 夏于喬、鄭人碩等主演，夏于喬與鄭人碩首次搭檔演情侶，夏于喬笑說還蠻有感覺的，但拍這部戲壓力太大，加上劇中的自己是「解離狀態」，常常處於精神緊繃狀態，跟以往角色大反差，要給觀眾耳目一新的感受。

演出人格分裂的夏于喬，劇中常常要從恐怖的狀態醒過來，還要自己想像恐懼，為此在拍戲空檔，要工作人員不要跟她講話，讓她處於恐怖緊張狀態，這部不是鬼片，她卻常自己嚇自己，但也因為這樣入戲太深，常常休息時間還是處於恍惚的狀態，模樣令旁人擔心。

夏于喬表示，能演出這樣的角色很過癮，因為自己被定位在可愛溫暖角色，偶爾有暗黑的狀態很開心。熱愛戲劇演出的夏于喬說，下次希望有反派的角色找她，例如小三或女打仔，希望自己演出的角色更突破。

有別於電影中黑道有情有義的鄭人碩，這次在《薛丁格的貓》飾演溫暖的男友，他刻意把自己狀態搞得很累，開玩笑說如果觀眾看他醜醜的也請見諒，因為要讓自己更能符合劇中狀態。演出暖男的鄭人碩，還對這部戲有個見解是「愛到卡慘死」，因為「愛的力量真的很大」，要觀眾期待這部戲燒腦劇。

(中時)

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