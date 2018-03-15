鮮肉男星林冠宇墾丁半裸 被封海灘發電「肌」

2018年03月15日 20:15 中時 洪秀瑛

林冠宇展露體格。（賢叔輯娛樂提供）

帥氣一面。（賢叔輯娛樂提供）

外型陽光。（賢叔輯娛樂提供）

林冠宇體格健壯。（賢叔輯娛樂提供）

《浪花男神》演員群。（雷斯利傳媒國際提供）

adam林冠宇因好身材而與攝影師「晏人物」合作，裸身寫真照推出後暴紅，接連拍攝電影《紅樓夢》、淘寶微電影《一千零一夜2》，今年更接下網劇《浪花男神》，與董至成、吳心緹、李向哲合作，日前在墾丁開機。

他在劇中飾演海灘救生教練，曾是健身教練的adam林冠宇追求完美，為了讓畫面上表現出救生教練的專業與完美體態，花了3個月時間找教練密集訓練游泳課程和加強健身強度增肌。

除了劇組安排的表演課程，adam林冠宇更揣摩巨石強森在電影《海灘救護隊》中隊長的氣勢，為《浪花男神》做足功課，開拍當天只穿一件紅色泳褲，好身材讓女性工作人員直呼「好胸狠」，替冠宇擦防曬抹油時更害羞得不敢直視，笑說這是本劇工作人員的一大福利。

《浪》劇在墾丁拍攝，adam林冠宇熱愛墾丁，每年都會到當地兩、三次度假充電，這次在墾丁拍攝反而興奮大於緊張，他趁著拍戲空檔跑去海灘放空，養眼身材吸引遊客目光，並爭先恐後拿出相機拍照，讓工作人員笑虧他是「海灘發電肌」。

314白色情人節當天，adam林冠宇在臉書放上一張在海灘裸上身伸手的照片，文中以男友視角寫著「把手給我」並祝大家白色情人節快樂，此舉讓粉絲小鹿亂撞，很會撩粉。

因為檔期關係，分兩組搶拍，全劇男演員完全沒有時間上健身房，adam林冠宇有健身教練的專業，加上他提倡徒手運動，所以眾鮮肉們利用等戲空檔紛紛請教他，加強胸、肩膀和手臂的線條，希望也能「胸狠」一下。

為了讓演員們快速培養默契，導演將劇中後期的親密戲在開拍前期就拍攝，剛開始adam林冠宇有點緊張，導演提醒不管扶著還是擁抱女生都要再溫柔一點，不然太像兄弟之間相處，他很快進入狀況，演員們也互相分享討論表演想法，很快培養出絕佳默契，《浪花男神》預計4月中殺青，暑假播出。

(中時)