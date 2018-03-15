房市競爭 建商推出買金店面 送百萬加盟金

日本三井不動產在台中港區投資開發OUTLET PARK，為海線房市注入新動能。（圖／台中市府提供）

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透天豪墅保值抗跌，禾盛建設「鰲豐廣場」加上金店面利多，行情看漲。（盧金足攝）
清水區鰲峰路打造大基地的金店豪墅「鰲豐廣場」，成為當地指標建案。（盧金足攝）
禾盛建設推出買金店面，就送百萬加盟金，還有專人輔導創業，吸引很多想當頭家的客源卡位。（盧金足攝）

人潮帶來錢潮！臺中市海線地區近年隨著遠雄、三井等大型集團進駐開發後，為當地的生活機能、房市發展注入強心劑，進而磁吸不少建商搶進，考量未來觀光及自住人口的交通需求，市府對於海線交通規畫列為重點建設，受惠各利多刺激，海線房市發展進入白熱化，有建商還推出買金店面，就送百萬加盟金，還有專人輔導創業，吸引很多想當頭家的客源卡位。

臺中清水區近年隨著鐵路高架化、臺中港特定區，以及三井outlet park開發案等題材發酵，點火海線機能、交通、房市發展，吸引許多外地建商與在地建商爭相推案。

為因應未來的商場效應，臺中市政府也更加積極規劃周邊招商、觀光及海線聯外交通等配套措施，海線機能、交通、房市發展，為海線注入正面信心，區域房市再掀一波高潮。

有土斯有財！相較近來不少建商以讓利搶市，透天厝相對保值抗跌，中南部地區由於傳統家族觀念，對於別墅產品情有獨鍾，禾盛建設在清水區推出的金店面結合豪墅，成為海線房市新賣點。

禾盛建設總經理林月玉說，選在清水區鰲峰路打造大基地的金店豪墅「鰲豐廣場」一登場就備受矚目，三面臨路、獨立產權、雙車位、前院停車、6坪大後院，加上地段位在市中心與學區重鎮，成為區域內最具指標性的人氣建案。

如何當會賺錢的成功「頭家」？如何減少創業風險？林月玉強調，開發興建「鰲豐廣場」，就是要讓每個店家生意興隆，能夠結市招徠客源，所以特別推出「買透天送老闆」，購買「鰲豐廣場」金店墅加送百萬創業加盟金，創業資金挹注，幫助客戶開店圓夢。

清水區近來成為臺中市新興建案最夯熱區，日本三井不動產OUTLET PARK在臺中港區投資開發後，為海線房市注入新動能，以海線清水區房市來說，自遠雄建設集團帶頭造鎮「遠雄之星」大樓案後，吸引許多建商跟進，市府地政局統計資料顯示，清水區買賣移轉棟數激增，明顯帶動房市交易熱絡。

(中時)

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