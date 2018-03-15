渡邊直美 大啖兒時滷肉飯讚「好呷」

2018年03月15日 20:18 時報周刊 溫博鈞

渡邊直美與滷肉飯婆婆重逢，流下感動的眼淚。（翻攝自TBS)

渡邊直美過去返台時也與婆婆見面。（翻攝自TBS)

渡邊直美在台處處展現高人氣。（翻攝自TBS)

渡邊直美和國分太一主持的節目《世界比比看》前進黃金時段，14日晚間播出的特別節目中以「渡邊直美回故鄉」為題，高人氣的她在台大受歡迎，不斷地被民眾受邀合照。

渡邊回到台灣一定要吃的東西就是小時候每天在一位婆婆擺攤賣的滷肉飯。她說：「小時候中午大概11點，媽媽就會說『走吧』，然後帶我到市場吃滷肉飯，幾乎成了每天的固定行事。」

但當她探訪懷念的市場，來到攤位時ㄧ看， 原來的攤子雖在，但是不見婆婆人影，透過熱心的左鄰右舍們協助，渡邊在趕飛機前找到了因為身體不適而現在在療養院休養的婆婆，婆婆也記得渡邊直美，兩人多年不見再相逢而感動流淚。

渡邊直美拿出長大後到婆婆攤位時兩人的合照，婆婆說她現在變得更漂亮了。婆婆的孫子是廚師，特別做了一份相同味道的滷肉飯給渡邊直美一個驚喜，渡邊對婆婆說「好呷！世界第一！」讓節目來賓們都非常感動，擅長烹飪的速水直道說「感覺到婆婆是個溫暖的人。透過食物的味道牽繫起人們的關係，是最令人感動的。」

(時報周刊)