張碩文無法接李婉鈺電話 被誤會亂吃藥住院

2018年03月15日 20:24 中時 周毓翔

新北市議員李婉鈺去年11月到親民黨立院黨團主任張碩文家門按電鈴，與鄰居發生口角還毆警。台北地檢署今向法院法院求刑8月，不得緩刑。李婉鈺聲稱擔心張碩文失眠亂吃藥才狂按門鈴，張碩文則澄清，當天親民黨主席宋楚瑜母親過世，他以簡訊回覆李婉鈺說他在醫院，結果被誤會成吃藥吃到住院。

張碩文還原當天狀況，當晚宋母過世，他趕往林口長庚陪宋楚瑜，由於當下狀況不適合接電話，李婉鈺打來他都沒接，他只能以簡訊回覆李婉鈺說「在醫院」，結果李婉鈺誤會張吃藥吃到住院，還跑到錯誤的「中山醫院」去。

李婉鈺找不到人，擔心張碩文安危，續傳簡訊問張在哪間醫院。張當時在助念室，不方便講話，但他認為宋母過世新聞應該已經報導，因此回傳簡訊要李婉鈺「看電視」。但李婉鈺搞不清楚狀況，嚇到跑去張碩文家門口狂按鈴，才發生後續爭端。

張碩文發聲明表示，這種案件每日都在發生，通常檢查官會說不要浪費司法資源，減少訟源，先去調解委員會調解吧。他說他不會告他從小到大的朋友，「何況她是以為我吃了藥在住院，到醫院找不到又跑到我家關心，吵到鄰居是不對，因為急而與警察拉扯更不對，但就是因為怕朋友發生危險。」

他也替李緩頰，請原諒因關心從小到大的朋友發生生命危險而打擾到鄰居與警察朋友。這案件是不是浪費司法資源，是不是增加訟源。

(中時)