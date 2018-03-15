李國毅床上激戰謝欣穎 邊大笑邊喊舒服

2018年03月15日 20:25 中時 洪秀瑛

李國毅配合演出舒服表情。（歐銻銻娛樂提供）

謝欣穎和李國毅拍床戲笑倒眾人。（歐銻銻娛樂提供）

李國毅演出撞鬼情節。（歐銻銻娛樂提供）

歐銻銻娛樂自製劇《1006的房客》14日晚於台視、愛奇藝台灣站首播，17日將於東森綜合台播出。李國毅、黃騰浩、謝沛恩、許光漢、嚴浩、洪浩竣14日齊聚一堂在線上首播聊天室與粉絲互動，李國毅拍攝初期因健身變壯，臉跟著變圓，看到播出之後，直呼：「真是太可怕了。」

被問最難忘的事？李國毅不好意思的說：｢看到劇本有裸露戲時，因為太積極健身，結果身體有肉，臉也整個變圓，看到播出都想哭了。」他直接趴下假哭，粉絲紛紛留言安慰「還是很瘦啦」。熱愛打電動的許光漢說：「最難忘的就是每次拍戲都可以真的打電動，很有趣。」

首集花絮中，李國毅、謝欣穎的床戲笑倒眾人，謝欣穎一翻身，腿超大力跨到李國毅身上，正中李國毅「禁區」，兩人與導演討論拍攝抓癢角度時，謝欣穎直接問：「你會癢的話我可以幫你抓。」李國毅快速配合演出「舒服」表情，謝欣穎大笑：「你也太快了吧。」讓劇情瞬間歪掉。

李國毅表演尺度放超開，為了演出有生理反應，直接問：「需不需要裝東西在褲子裡阿？」讓導演數度笑到崩潰，李國毅笑說：「不知道為甚麼我們兩個蠻自然的，都沒有覺得害羞，蠻舒服的。」躺在李國毅身上許久的謝欣穎則說：「他最近健身健太勤了，都是肌肉，比較不好抱。」

《1006的房客》3/14於台視、愛奇藝台灣站首播，17日將於東森綜合台晚間8點播出，更多相關訊息鎖定《1006的房客》官方粉絲頁。

(中時)