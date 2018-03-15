巡演爆滿難顧家 英國王歌手兩音樂家年底離團

2018年03月15日 21:47 中時 趙靜瑜

新一代國王歌手不但歌喉讚，還要顏值高。(牛耳提供)

不用燈光音效，也不必多媒體加旋轉舞台，六個穿西裝的男人就可以唱到幾乎把音樂廳屋頂掀了！英國無伴奏人聲演唱團體「國王歌手」展開50週年世界巡演，不過日前兩位團男中音克里斯朵夫．葛畢塔以及超男高音提摩西．韋恩-萊特宣告今年底將離開這個心愛的團體，各自回到家人的懷抱，也讓「國王歌手」有更多機會讓新世代的歌唱好手加入。

「國王歌手」成立於1968年，當時由英國劍橋大學的6位學生成立，他們一開始是一起在英國劍橋附近的小酒館演唱，由於音色高貴，表現出色，後來受到附近的銀行、商場紛紛邀約演唱，促成了國王歌手的組合，一炮而紅。至今成團50年，成功地改變了合唱團只能正襟危坐看譜唱的刻板印象，多年來團員來去，卻不減該團現場演唱的音樂魅力。

男中音克里斯朵夫．葛畢塔表示，巡演多年，他渴望有機會多陪三個女兒跟妻子，「但我還是不會無離開歌唱領域，我會去加州雷德蘭大學教書。」葛畢塔表示，作為這個世界級合唱團的一部分，這都是一個令人難以相信的經驗，「我會永遠記得我曾經合作過這麼棒的夥伴以及在世界各地樂迷的支持。」

男高音朱利恩表示，要參加國王歌手並不難，「我們的面試是直接和團員們合唱 ，而非站在團員們面前尷尬的獨唱，除了良好的和聲技巧之外，喜歡社交，喜歡旅行，喜歡認識新朋友，喜愛品嘗美食都非常重要。」由於團員組成有兩位假聲男高音，但過去假聲男高音音域是被閹割過的男高音才唱得出來，國王歌手也特別聲明：「我們是六位健康的英國男士（six healthy English men）。」非常幽默。

該團此行將是第12度訪台，這次除了演唱他們拿手的文藝復興系列、民謠歌曲、戀人系列等歌曲之外，也將演唱多首中文及台語歌謠包括《丟丟銅》以及《遊子吟》等等歌曲。

「國王歌手演唱會－50週年世界巡演」將於6月5日演出，地點在台北國家音樂廳。

(中時)