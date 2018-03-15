男子自稱「生存遊戲」玩家 租屋藏30把長短槍如「兵工廠」

警方在黃嫌租屋處查獲30多把長短槍，依槍砲罪將黃嫌移送法辦。（李其樺翻攝）

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警方在黃嫌租屋處查獲30多把長短槍，現場有如小型「兵工廠」。（李其樺翻攝）
警方在黃嫌租屋處查獲30多把長短槍，現場有如小型「兵工廠」。（李其樺翻攝）
警方在黃嫌租屋處查獲30多把長短槍，現場有如小型「兵工廠」。（李其樺翻攝）
黃嫌用來改槍的電鑽工具。（李其樺翻攝）
男子自稱「生存遊戲」玩家　租屋藏30把長短槍如「兵工廠」

基隆警第二分局偵查隊獲報，新北市41歲黃姓男子專門替人改造槍械，專案小組昨（14）日上門查緝，在黃嫌租屋處查獲30幾把長短槍枝，有如一座小型「兵工廠」！黃嫌落網狡辯自己是「生存遊戲」玩家，替其他玩家造槍枝，仍被依法送辦。

警方調查，黃男為肉品加工廠工人，與妻小租屋隱身在新北市三重一處老舊公寓內，並在屋內設有個人工作室，涉嫌從事槍枝改造，專案人員昨天上門搜索黃男工作室時，赫然發現琳瑯滿目各式長短槍30餘枝，並有小型鑽床、電鑽、砂輪機、銼刀等改造槍枝工具1批，整個租屋彷彿一處小型兵工廠。

警方通報專業鑑識人員到場協助，經排除合法玩具槍，初驗認為可能具殺傷力須送驗槍枝，最後在黃嫌租屋處查扣疑似掌心雷改造手槍半成品1枝、空氣槍3枝及在場繆姓男子隨身包包內掌心雷改造手槍1枝、子彈9顆等。

黃嫌供稱，自己為「生存遊戲」玩家，替其他玩家改造槍枝做額外收入，但由於黃嫌有毒品前科，警方懷疑他是缺錢買毒，才替人改造槍枝賺外快，訊後將黃、繆兩人依違反槍砲彈藥刀械條例移送新北地檢署偵辦。

(中時)

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