「八方呼應 感恩有您」 華山八里站7週年感恩茶會

2018年03月15日 21:07 中時電子報 吳家詮

華山基金會八里愛心天使站慶七週年，精采表演讓老寶貝們伸展筋骨動起來。（吳家詮翻攝）

「八方呼應 感恩有您」七週年感恩茶會，今天邀請八里站老寶貝與義工們共聚一堂，分享歷年服務的愛與感動。爺爺奶奶特地祈求平安符，親手為義工佩戴，以表內心的感謝與祝福；義工們也準備豐盛佳餚、精采的舞獅表演，讓老寶貝們伸展筋骨動起來，身心更加健康。

華山基金會八里愛心天使站自民國100年設站，7年服務在地弱勢長者，提供免費關懷訪視、家務整理、陪同就醫、原床泡澡及促進社會參與，成為八里弱勢長輩的第二個家。因此在今天在八里「大崁老人文康活動中心」舉辦「八方呼應 感恩有您」建站7週年感恩茶會，感謝義工與各界善士長期支持。上午更匯集許多在地的力量提供義診、義剪、品嚐「媽媽嘴」咖啡，一起為獨老盡一份心力。

「八方呼應 感恩有您」慶祝活動，提供老人義診、義剪。（吳家詮翻攝）

華山基金會秉持「在地人服務在地人」理念，免費提供三失(失依、失能、失智)老人到宅訪視、原床泡澡、陪同就醫、年節關懷等服務，與鄉親一同守護老寶貝。目前新北地區服務近1,500位弱勢長輩，盼望社會團體響應「愛老人」，支持「因為有您」送愛到家，每月1,250守護一位長輩，每年15,000守護一位長輩一年。亦可捐贈白米、日用品、罐頭乾糧等提供獨老生活所需、三餐不斷炊。更歡迎專才義工加入，愛心專線：(02)2618-1500戴小姐

(中時電子報)