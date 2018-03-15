探索歐陸音樂語彙 呂紹嘉探索芬蘭國寶作曲家西貝流士《傳說》

從呂紹嘉就任國家交響樂團NSO總監的第一年起，芬蘭國寶作曲家西貝流士就是國家交響樂團挑戰的作曲家之一。(NSO提供)

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從呂紹嘉就任國家交響樂團NSO總監的第一年起，芬蘭國寶作曲家西貝流士就是國家交響樂團NSO的重點之一，下周NSO將舉行「傳說」音樂會，便將帶來西貝流士取材自芬蘭史詩鉅著《卡勒瓦拉》（Kalevala）的《傳說》交響詩。

西貝流士年輕時留學德奧，對所謂「正統」的德奧傳統知之甚詳，但他的創作卻是根基芬蘭獨特的文化，包括宗教色彩濃厚的調性、民間傳奇的主題等等，呂紹嘉表示，在古典音樂史上，尤其是交響樂的洪流中，德奧傳統是所有音樂人的滋養，也是圭臬，「但是身為非德奧人，我常常對這權力中心之外的世界更感興趣，我想瞭解如何從作品中看見那些非主流的傑出作曲家是如何面對德奧傳統這強大的權力中心。」

呂紹嘉說，這首《傳說》總長超過45分鐘，或許可為這個想法找到啟發，「這首《傳說》交響詩整部組曲中最知名的〈黃泉天鵝〉，由英國管吹奏哀傷的獨奏旋律，弦樂聲響的漸層處理，也展現了作曲家管弦樂法的深厚功力。」

音樂會中也邀請波蘭籍鋼琴家安德索夫斯基帶來貝多芬《第一號鋼琴協奏曲》，

安德索夫斯基是另一種「非主流」的鋼琴家，他只因自覺不滿意就毅然退出大賽。為了錄製貝多芬《鋼琴協奏曲》，他先透過演奏灌錄莫札特《鋼琴協奏曲》的演練，再推升到更複雜的貝多芬《第一號鋼琴協奏曲》。

安德索夫斯基表示，「在貝多芬五首《鋼琴協奏曲》中，《第一號鋼琴協奏曲》可說是我的最愛。雖然這是貝多芬年輕時的作品，但他譜曲的動機與獨創性卻已相當成熟，歡樂愉悅的氛圍自然地從這首作品中流露出來。」

NSO「傳說」音樂會將於3月23日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時)

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