瞎爆！台中國小籃賽公然打假球「上自己籃框」 只因不想碰衛冕軍

爆料網友PO出影片，指出台中某兩所國小在一場籃球比賽中，因為不想提早碰到衛冕軍，竟然出現各種離譜放水畫面 (圖／翻攝自臉書)

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中時電子報
／綜合報導

運動家精神呢？全國國小籃球聯賽上，竟然出現了極為離譜的放水畫面。網友爆料指出，台中市兩所國小在比賽中出現了不少放水畫面，原因是賽程提前曝光，勝者要先面臨到去年的冠軍學校，而兩隊都不想碰到衛冕軍，所以出現了各種放水畫面。

網友貼出影片佐證，指出台中大雅某國小與豐原區某小學打比賽，比賽中可以看到身穿白衣服的球隊，球員在後場接到發球後，竟然就直接進攻自己籃框，；而另一隊藍衣球隊，則是有球員故意站在籃下3秒違例，還故意拍手吸引裁判注意。

爆料網友進一步說，其中一名小球員自己神勇帶過半場上籃取分，教練不但沒有掌聲，反而出言責罵。而當時攻擊自己籃框的指令還是教練下達的，小球員們相當不解，但還是執行教練命令，但因實在太困惑，所以手軟沒進球。

爆料網友說，自己的小孩才剛加入籃球隊就發生此事，害得他回家還花了好大功夫重新教育小孩的觀念，他痛批說，小小年紀就這樣教導，如果長大後換他們提攜後進，會是怎樣不堪的光景，實在太反胃。

網友們看到後也實在不敢置信，痛批：「丟臉至極」、「這該沒收比賽了」、「為人師表這樣教學生？」、「是有賭外圍哦？」、「基礎要打小培養，所以小學就要開始打假球？」，但也有人護航，認為「只是戰術的一種而已」。

(中時電子報)

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