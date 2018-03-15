剛進入密閉車內別立刻開空調 小心釋出毒素「苯」？

2018年03月15日 21:36 中時電子報 林郁庭 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

網路最近流傳一則謠言，提醒大家進入汽車內不要馬上打開空調，因為「汽車的儀錶板、沙發、空氣濾清器會釋放苯，產生毒素而致癌，」更驚人的是，「若停車在室內又窗戶緊閉，則產生400-800毫克的苯。若停在戶外大太陽下溫度超過60℉（15.5℃），苯就上升至2000-4000毫克，超出允許量的40倍！」

文中並說明，苯會侵蝕骨骼，造成貧血和降低白血球數量，長期曝露其中會導致白血病，提高罹癌風險，也可能導致流產；同時還會影響肝、腎，身體很難排除這種毒素。建議上車應先打開車窗通風幾分鐘，利用暖車3～5分鐘的時間打開車窗，讓車內毒氣排出之後，才打開空調。

謠言一出，嚇壞不少人，因為許多人都有開車經驗，尤其夏天車內悶熱，常常是一上車就打開空調。但究竟這樣的謠言是真是假？每天習以為常的小舉動，真的會讓我們暴露在致命的風險中嗎？專家逐一替大家破解。

雖然汽車內會測出苯，但相當微量。（圖/康健雜誌提供）

Q1：汽車內裝會釋放苯？

A：不一定。林口長庚醫院毒物中心主任顏宗海表示，根據世界衛生組織的報告，一般人可能暴露在苯的來源主要有4種：

1.工業來源：像是石油、汽油，加油站周遭的空氣都能測出較高濃度的苯；苯也被用於有機溶劑，像是結著劑、洗滌劑、潤滑油等。

2.室內居家：有些油漆可能含有苯，或家具裝潢使用含苯的黏著劑，甚至在家中抽菸可能因為香菸中含苯，而讓自己暴露在危險的環境中。

3.汽車：有實驗發現，車內也能測出苯，但是含量相當低。顏宗海表示，不論是汽車儀表板、沙發或其他內裝，都可能含有微量揮發性有機汙染物（Volatile Organic Compounds, VOC），但不一定是苯。

台北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主治醫師杜明晃表示，比較大的原因應該是車子怠速時，開啟內循環，引擎汽油燃燒不完全產生的廢氣堆積車內，導致苯的濃度上升。

4.食物、飲水：假使食物或水遭到苯的汙染，也可能因此接觸到苯。

Q2：有多大量？

A：顏宗海表示，根據2006年發表在國際期刊《Toxicology Letters》的一篇研究，車內測出的苯濃度為每立方公尺0.56毫克；2007年發表在國際期刊《Environmental Science & Technology》的文獻也指出，新車內測得的VOC約每立方公尺10.9毫克，使用3年的舊車約1.2毫克，數字遠低於謠言所稱，而且苯只是8種VOC的其中一種。

杜明晃表示，苯被列為職業安全的偵測指標之一，目前國內對於執業環境中苯的容許量為每立方公尺3.2毫克，目前有科學實驗的車內濃度都遠低於這個標準，即使車內相對高溫又長時間密閉，「苯含量也不會高到危險致癌的程度。」

兩位專家均表示，這則謠言最大的問題在於苯濃度太過誇大，而且沒有說明數字從何而來，缺乏實驗根據。

居家裝潢油漆也可能暴露在苯中。（圖/康健雜誌提供）

Q3：苯會如何影響人體？

A：顏宗海表示，苯具有強烈毒性，被世界衛生組織列為一級致癌物，會傷害骨髓，長期暴露會增加血癌、淋巴癌的風險；同時也會對器官產生毒性，包括大腦神經毒性、骨髓毒性、腎毒性、肝毒性等。

此外，短期暴露在高濃度的苯，會造出現身體不適、暈眩、心跳加速、頭痛等，如果在食物或飲水中吃到苯，則會嘔吐、腸胃不適，杜明晃說。不過，苯在人體的代謝很快，主要危害還是在於長期不斷暴露所造成。

Q4：開車前真的要先開窗？

A：顏宗海說，先開窗主要是讓車內空氣對流，不是為了要排出苯，而且車內可能有其他VOC，像是芳香劑可能含有機溶劑，尤其戶外高溫更容易揮發，一旦吸入過量有機溶劑，可能會頭暈、頭痛，開窗也能幫助讓這些VOC排出車外。

杜明晃也建議，如果車輛停在戶外，開車前先開車窗有助於散熱。車輛剛啟動時，也可以短時間內先開窗，不要開空調，然後把風量調大，讓車內空氣流通、更替一下子，接著再關窗並打開空調。

顏宗海表示，這則謠言早在2009年就在西方國家流傳，已有不少單位闢謠，但之所以經過多年仍到處散布、甚至被翻成不同語言、不同版本，還是在於內容與民眾日常生活息息相關，而且有許多似是而非的論點，他建議民眾還是要詳查，有了正確知識後就不必這麼恐慌。

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(中時電子報)