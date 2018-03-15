9旬港翁手路菜 正宗港式冷滷味養全家

2018年03月15日 21:28 中時 蔡依珍

梁袁港式滷味隱藏在平鎮郊區，9旬港翁梁基庭和妻子袁六娣的手路菜，打造正宗港式冷滷味，吸引饕客不遠千里排隊上門。（蔡依珍攝）

梁袁港式滷味隱藏在平鎮郊區，9旬港翁梁基庭和妻子袁六娣的手路菜，打造正宗港式冷滷味，吸引饕客不遠千里排隊上門。（蔡依珍攝）

梁袁港式滷味隱藏在平鎮郊區，9旬港翁製作的正宗港式冷滷味人氣夯，豆干、百頁豆腐、素肚都超入味，一試成主顧。（蔡依珍攝）

袁港式滷味隱藏在平鎮郊區，9旬港翁製作的正宗港式冷滷味人氣夯，牛肚、牛鍵、鴨翅超入味，平民價更是吸引饕客不遠千里而來。（蔡依珍攝）

袁港式滷味隱藏在平鎮郊區，9旬港翁製作的正宗港式冷滷味人氣夯，牛肚、牛鍵、鴨翅超入味，平民價更是吸引饕客不遠千里而來。（蔡依珍攝）

梁袁港式滷味的辣椒醬也是一絕，辣椒是90歲的梁基庭自種自採，再由妻子袁六娣天天現炒，噴香夠味。（蔡依珍攝）

梁基庭年事已高，粗重的工作都由妻子袁六娣接手。(蔡依珍攝)

梁袁港式滷味隱藏在平鎮郊區，人潮仍絡繹不絕。(蔡依珍攝)

梁袁港式滷味非常乾淨整潔，好吃的冷滷味在玻璃櫃裡一覽無遺。(蔡依珍攝)

梁袁港式滷味隱藏在平鎮郊區，9旬翁梁基庭在香港賣港式滷味長達40年，香港回歸時以難民身分來台，重拾舊業賣起正宗港式冷乾滷味，招牌百頁豆腐、鴨翅、牛肚和牛腱都超入味，不用再沾醬汁就能唇齒留香，且全都只賣銅板價，吸引饕客不遠千里排隊上門。

梁基庭3歲就沒了爸爸，小時候是江西瑞金縣的地主，2甲以上的地都得請人來幫忙耕種、生活無虞，沒想到共產黨清算下一夕之間家產全失，相依為命的媽媽也不知去向，年僅20初頭的他身無分文一路逃往香港，到處工作賺錢，30歲時開始賣港式滷味，一賣就是40年，直到1997年香港即將回歸，害怕再度遭清算的翁梁基連夜搬來台灣，賣起熟悉的港式滷味。

梁基庭曾在多家滷味店歷練，上海滷味的鹹、廣東滷味的甜，綜合各家長處研發出獨特的港式滷味，數十種中藥搭配大骨湯熬製成的老滷汁噴香夠味，嚴選食材每天新鮮現滷到入味後再冰鎮，不同於台式湯滷味得靠湯汁提味，梁基庭的乾式滷味單吃就超涮嘴，不加味精等人工味，入口後還會回甘，每一口都是真材實料，像是白嫩的百頁豆腐，早已吸滿湯汁精華，鴨翅、牛腱等更是Q彈脆口，越嚼越香、越吃越對味，不論下酒、或買回家配白飯都很美味。

梁基庭用心準備食材，連配菜蔥、辣椒都自己種，辣椒醬更是一絕，梁基庭自種自採的辣椒，搭配妻子袁六娣天天現炒，噴香夠味，不只辣舌尖，入口後辣度慢慢溢滿整個口腔，讓嗜辣者愛不釋口。

梁基庭說來台不久曾返鄉尋親，離開家鄉半世紀人事已非，所幸在隔壁村巧遇現任妻子袁六娣，雖然一度因相差40歲卻步，緣分最後仍讓2人結為連理，年事已高的梁基庭一度因摔斷腿、放棄滷味、改賣彩券，但捱不住饕客的殷殷期盼、以及為了就讀國中的女兒學雜費，3年前重新開張，為了全家生計打拼，也希望把美味帶給最喜歡的台灣。

地址：桃園市平鎮區復旦路二段271-2號

營業時間：下午3點至晚上11點

公休日：周日

價格：百頁豆腐25元、豬血糕10元、大豆干12元、鴨翅25元、豬耳和豬舌1兩20元、牛腱和牛肚1兩40元等

(中時)