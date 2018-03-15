李棟旭認愛後人氣照旺 為GIVENCHY訪港惹上百粉絲尖叫

剛認愛的韓星李棟旭人氣絲毫不受影響，以一襲帥氣西裝造型出席GIVENCHY香港全新概念店開幕，仍引起周遭圍觀粉絲尖叫連連。（陳張眾攝）

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同場的Krystal鄭秀晶，亦選穿西裝性感現身，並擺出個性十足的時尚姿態。（陳張眾攝）

才剛與韓國國初戀秀智認愛的「地獄使者」李棟旭，今受法國精品GIVENCHY之邀，為品牌於香港國際金融中心的全新專門店開幕站台。一襲帥氣西裝造型現身的歐爸，一出場即受到現場約300名粉絲的尖叫聲歡迎，更趁機向等候許久的粉絲揮手致意，可見他絲毫不受死會消息影響的超高人氣。

李棟旭接受訪問時全程以韓文作答，並沒有對自己的戀情有任何進一步的回應，已訪港多次的他，卻對每次都無因沒有時間去什麼地方感到耿耿於懷，更說下次想趁自己休假時造訪香港，還表示會去參觀一些曾看過的電影場景。除了對香港展現十足善意外，身為韓國平昌冬季奧運及殘奧代言人，亦心繫正在舉行中的賽事，亦順道呼籲大家對比賽的關注。

而同場出席的韓團f（x）成員鄭秀晶Krystal，同樣選穿率性的黑色西裝，胸前鎖骨區域則小露性感，她更在受訪時透露：「我喜歡穿西裝，且要同時兼具女人味。」才剛去米蘭、柏林、斯德哥爾摩等地玩了快兩個禮拜的她，也說終於放了個貨真價實的假期，雖然後續工作上的規劃尚未確定，但即將邁入十周年的f（x），應該會有一些慶祝的活動，自己則想藉著今年多挑戰一些新的事情，「我不太會煮飯，所以應該會要去學一下怎麼做菜。」

(中時)

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