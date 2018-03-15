伊林璀璨之星 首進大陸募新秀

2018年03月15日 21:43 時報周刊 林彥君

旺旺集團副總裁蔡旺家（右5）出席記者會，為選秀揭開序幕，陳義文(左起)、高麗麗、賴琳恩、康建中、丁噹、陳婉若、林嘉綺、成語蕎、金定梅、廖彥龍出席。(伊林娛樂提供)

伊林模特兒林宛璇（左起）、袁子筑、馮詩涵、鄧絜文、邵予甯、周穎立、裴頡、李元圓表演性感熱舞。(伊林娛樂提供)

伊林娛樂15日在上海神旺大酒店舉行2018伊林璀璨之星首進大陸記者會，伊林娛樂董事總經理陳婉若、丁噹、林嘉綺、賴琳恩、成語蕎及第2屆璀璨之星優勝者廖彥龍出席。記者會由伊林8位模特兒接力走秀，帶來性感高腳椅熱舞為比賽拉開序幕，希望15到28歲喜愛唱歌、戲劇表演，勇於追夢的女孩報名參加。

陳婉若認為，參賽首要條件「態度最重要」，要喜歡這個行業與表演工作，只要是喜歡表演的女孩都歡迎來參加，「兩岸一家親，希望更多交流，邀請想要從是演藝工作的女孩一起參加璀璨之星，也歡迎推薦身邊朋友參賽，伊林璀璨之星尋找的就是你。」她希望藉由這次和大陸合作的機會，發現更多可愛女孩，經過演員、歌手或超模專業培訓，挖掘未來燦爛的一顆星。

這次的比賽和往年不同，參賽者需拍攝30秒自我介紹的創意影片，並上傳到個人微博，陳婉若認為「比賽是跨出演藝的第一步，從事演藝工作創意很重要，在自媒體的表現，也是演藝工作的一環。」比賽會先以參賽者的外在條件進行篩選後，由專業名師帶領一同培訓，經再次篩選後選出新秀，選出的冠、亞軍也會提供機票到台灣參加總決賽。

林嘉綺說：「成為模特兒除了天生外在條件外，現在新媒體平台發達，也要懂得經營自己，人人都可以成為受矚目的女孩。」她提醒自我介紹的30秒影片決定門檻，一定要盡情發揮個人特色，她也提醒參賽者，要在舞台上散發魅力，「如何抓住台下眼球？自信就是評審過程很重要的一點。」

她認為要在茫茫人海中突出自己的方法，首先基本功要扎實，透過實際走秀累積經驗，同時在賽前要做好心靈建設，「希望藉由到大陸選秀，讓伊林女孩遍地開花。」她表示「模特兒」只是狹義的意思，廣義的意思就是美麗自信的女孩，「歡迎來當我學妹。」

「璀璨之星」從2012年開始選秀，已邁入第7年，今年第一次到大陸海選，將進軍大陸招集15到28歲的女生進行選秀，只要是來自大陸、港澳地區與海外華人在校學生的女性、年齡介於15到28歲，身心健康無不良嗜好，熱愛唱歌、戲劇、表演，且無任何形式經紀合約的女孩都歡迎報名築夢。

而報名時間將從2018年3月15日開跑，一直到5月6日晚間24時結束，初選將先由參賽者拍攝30秒自我介紹的創意影片，傳至個人微博之後透過網路進行初選選拔，最終選出的冠軍除獎金之外，也將獲得上海台灣來回機票一張前往台灣參加總決賽、參與1個月的專業培訓課程，並有機會獲得一紙經紀合約。

2018伊林璀璨之星活動辦法：

http://www.ad-young.com/shows.aspx?id=962

(時報周刊)