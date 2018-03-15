中華醫大校長曾信超親授課 樂齡大學學員樂學理財

中華醫大樂齡大學邀校長曾信超親自授課，學生們格外認真。（曹婷婷攝）

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中華醫事科技大學樂齡大學這學期以「療癒」系列課程當主題，除了安排工藝、美術、園藝、歌唱等相關課程學習，首堂課更邀請校長曾信超講授「投資理財旺旺旺」，曾信超以他長期研究分析的人口紅利牽動房地產及經濟理論，分享如何投資理財，難得校長親授課，學生興奮不已，全班無人缺席、人人勤作筆記。

本身具備企業管理專才的曾信超校長，長期投入人口紅利對經濟影響的研究，範圍涵蓋房地產、股匯市、黃金儲蓄等，他說，根據長期觀察與研究分析，人口紅利對經濟有絕對影響，尤其是房地產，人口紅利消退，房地產跟著下跌，而房地產跌幅更可透過該地區人口數的減少程度做預估，避免盲目跟進誤踩地雷。

曾信超也以底特律現象說明，把所有的雞蛋放在同一個籃子裡的風險，強調多角化分散投資的重要，此外，也分析中國大陸推動一帶一路對亞洲及東南亞地區相關產業和經濟發展的影響。

平均年齡超過65歲的樂齡大學學員們，個個上課認真，勤做筆記也不時發問，師生互動熱絡。學員紛紛表示，退休了如何讓老年生活過得安心，理財非常重要，校長親自授課，大家收穫滿滿。

華醫樂齡大學35位學生中，有2對夫妻檔，分別是邱彬哲和鍾淑珍、蔡信雄和李淑貞。此外，也有姐妹及好朋友相偕一起來上學，本著活到老學到老的精神，勤學不輟樂在學習。而為了迎接開春開學新氣象，樂齡大學也舉辦春酒餐敘聯誼及卡拉OK療癒歡唱，讓大家開心迎接開學。

(中時)

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