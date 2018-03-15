2025年 陸高鐵達3.8萬公里

2018年03月15日 23:30 旺報 李鋅銅

過去5年，大陸高鐵營運里程從9000多公里增加到2萬5000公里，且持續快速成長。大陸京滬高鐵建設總指揮盧春房表示，未來鐵路建設仍會保持高位運行，到2025年，大陸高鐵營運里程將達到3.8萬公里，讓更多人乘坐高鐵。

盧春房表示，在管理創新方面，鐵總創建了標準化管理的模式，創立了動態驗收的方式，也創建了專案整體的質量管理體系，這些都為高鐵的建設保駕護航，實現安全可控，質量優良。在技術創新方面，重點做了兩項工作，一是非系統化部分實現系統化。「例如2013年研製中國標準動車組『復興號』，經過4年多努力，實現了完全系統化，其安全、節能、降噪等性能先進。目前，已經有225組『復興號』動車組在祖國廣袤大地上。」

「高鐵創新的腳步從未停止。」梁建英是大陸高鐵裝備行業唯一的女總工程師。對她和她的研發團隊來說，每啃一個「硬骨頭」，都是一場硬仗。梁建英沒有節假日成為生活常態，想陪年幼的女兒吃頓飯都是奢望。

2007年12月，由中車四方公司自主研制的國內首列時速300至350公里動車組成功下線。一天晚上，女兒用稚嫩的童音指著電視上飛馳而過的動車組高喊「媽媽，你的車！」那一刻，梁建英心中既有滿滿自豪，又有對家庭的絲絲愧疚。

如今，她帶領的團隊，又開始研發時速350公里長編組中國標準動車組，和時速250公里中國標準動車組，讓「復興號」形成系列化，同時更要研發時速600公里的高速磁浮列車。「相信在不久的將來，我們會擁有更多自主知識產權的中國高速列車。」梁建英信心滿滿。

(旺報)