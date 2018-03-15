已達世界先進水平 陸出口海外最大直徑盾構機

2018年03月15日 23:30 旺報 李鋅銅

由大陸自主研發的出口海外最大直徑盾構機（隧道掘進機、潛盾機），日前在中交天和機械設備製造公司下線，將用於大陸在海外最大的盾構公路隧道專案－－孟加拉卡納普里河底隧道工程。大陸盾構機設計研發能力已達世界領先水平。

卡納普里河底隧道總長3.5公里，其中盾構段長2450公尺，隧道最大覆土深度31公尺，以粉細砂地質為主，極易發生砂層液化、坍塌、排泥口堵塞等難題。中交天和工作人員特別對盾構機進行設計，採用適宜的刀盤防結泥餅設計、泥水系統分層逆洗技術、智慧防沈降等多項自創技術。

中交天和人員表示，公司過去自主研製的開挖直徑增達15.03公尺，用於南京緯三路過江通道工程，是大陸唯一具有超大直徑盾構機業績的製造商，打破了國際壟斷，且多項技術國際領先。此次盾構機的刀盤直徑達12.12公尺、長94公尺、重2200餘噸，不但是大陸出口最大，也是南亞地區使用最大的直徑盾構機。

在此次孟加拉隧道工程後，中交天和正在研製的直徑13.19公尺泥水平衡盾構機，不久後將運往印尼，應用到東南亞首條高速鐵路－－印尼雅萬高鐵1號隧道工程，屆時將再次刷新大陸出口海外超大直徑盾構機紀錄，並成為亞洲鐵路建設中最大直徑盾構機。

(旺報)