藍皮書：美國軍方的幽浮調查報報告

2018年03月15日 22:06 中時電子報 江飛宇

有沒有想過我們在這個宇宙中是否孤單？多年來，許多人相信，天外來客已經造訪地球，他們搭乘的太空船就是不明飛行物(UFO)或是飛碟(flying disks)，而且美國官方曾經做過研究分析報導，被收錄稱為「藍皮書計畫」(Project Blue Book)的文件裡。現在這份檔案已經解密，由美國國家檔案館負責保管，也開放民眾查閱。裡頭確實有不少有趣的紀錄。

國家檔案新聞(National Archives)報導，藍皮書計畫是美國空軍從1947年至1969年，對天上的不明飛行物體所進行的相關調查，藍皮書記錄了 12,618個目擊報告，多數已有答案，但是仍有701件被列為「未知」。該研究項目的總部位於俄亥俄州賴特帕特森空軍基地(Wright-Patterson AFB)，於1969年正式結束。

現在所有的藍皮書文檔，都已收錄在94捲縮微膠卷（檔案編號T1206），可以在馬里蘭大學公園第二檔案館的微縮閱讀室中查閱，內容除了文件、圖片，還有影片和錄音檔。由於這個主題相當受到歡迎，因此檔案館工作人員也成立了藍皮書計畫網，因此有興趣的研究者，可以在網上查詢50,000多份美國政府的UFO相關文件。

第二檔案館的業務主管理察．佩瑟爾(Richard Peuser)表示，幾乎每天都有幾百人來調閱這些紀錄，甚至很多人會重覆提問，希望得到不同的答案，他們認為這些記錄太溫和，懷疑政府還隱藏了「真正的東西」。

除了藍皮書以外，人們也開始尋找其他記錄，特別與美國空軍有關的。包括羅斯威爾(Roswell)、51區(Area 51)，Majestic-12、蒙古計畫(Projects Mogul)等等。為此國家檔案館建立了37個子目錄來描述，有些可能與UFO有關的文件也陸續曝光。

美國空軍1794計畫，是一種圓盤型飛行器的相關研究。(圖/美國國家檔案)

幾年前，檔案員麥可．羅德斯(Michael Rhodes)在數百箱的美國空軍檔案中，偶然發現了一份「編號1794計畫」(Project 1794)，有一種奇特飛行器的設計圖紙，與相關測試飛行報告，那種飛行器與飛碟有著驚人相似，這批資料現在可以在網路上閱讀到。

還有一些客機的UFO目擊報告，比如「日本航1628班機幽浮目擊事件」，此事生在1986年在阿拉斯加上空，曾經調派附近的軍機前往查看，但是並無所獲。

甚至還有太空任務的目擊報告，在雙子星七號(Gemini VII)的太空任務中，太空人法蘭克．博曼（Frank Borman）和詹姆斯．洛威爾（James Lovell）與休斯頓管制中心的談話中，曾提到「在我們10點鐘方位的地方，有一群柏忌(Birdies)」。柏忌據說是太空任務中，對於不明飛行物的術語。談話繼續提到，「有數百個小顆粒狀物體，大約離我們3到4英里。」

國家檔案館也有與不明飛行物有關的影音記錄檔，如1952年7月31日五角大廈的約翰A.薩姆福德少將(Maj. Gen. John A. Samford's)的「飛碟聲明」，也有美國空軍中校勞倫斯 J 塔克(Lawrence J. Tacker)和赫克托．金塔尼亞少校(Hector Quintanilla)討論藍皮書計畫和不明飛行物的鑑定。

隨著更多的文件被解密，國家檔案館會不會成為尋找外星人和不明飛行物證據的最好地方？這仍有待觀察，但基於過去的發展，顯然UFO愛好者將會繼續挖掘更多信息，他們當然希望歷史文件可以有更多的佐證。

(中時電子報)