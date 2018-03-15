桃交大動態車辨系統 3秒辨識出問題車

桃交大動態車辨系統，3秒辨識出問題車。(蔡依珍攝)

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桃交大動態車辨系統，3秒辨識出問題車。(蔡依珍攝)

桃園市警局交通大隊委託科技大廠，研發出「行車動態車辨系統」，透過警車上的行車紀錄器連線電腦主機比對，3秒內就能對贓車及號牌異常車輛做出警示，一改過去員警必須拿著掌上型電腦一一輸入資訊更為便利且快速，日前試營運已查獲3輛註銷車輛，15日宣示將全面上路。

交大指出，內政部警政署2003年起執行「淨牌專案」，要求各警察機關嚴格取締牌照違規，除了查緝不法贓車，避免號牌異常的車輛成為犯罪工具、阻礙緝凶，也避免逾期檢驗的車輛在路上趴趴走，產生潛在肇事風險，對用路人和交通安全造成危害。

交大執法組長陳國煌說，交通大隊委外研發初「行車動態車辨系統」，運用現今民眾普遍使用且高畫質的行車紀錄器，結合動態車牌辨識系統，拍攝影像的車牌號碼立即與資料庫做比對，平均3秒內就能對贓車及號牌異常車輛做出警示，相較以往員警拿著掌上型電腦或是透過公路監理電子閘門系統，逐一清查車籍資料的傳統作法更為便利及高效率。

陳國煌說，目前斥資30萬元在2台巡邏車上裝設「行車動態車辨系統」，本周一上路試行，就分別在桃園和中壢查獲3輛號牌註銷的車輛，即時通報監理人員處置，提醒駕駛注意。

(中時)

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