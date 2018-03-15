傳阿里巴巴研究A股上市 回應：條件允許就回來

2018年03月15日 23:32 工商 吳瑞達

鴻海集團旗下富士康A股上市，僅30多天即快速過關，吹皺陸股一池春水，昨（15）日傳出大陸電商企業阿里巴巴，正在研究在A股上市方案，而公司也回應指出，只要條件允許，就回A股上市。「富士康效應」已形成。

華爾街日報報導，據知情人士透露，在紐約證券交易所上市3年多的的阿里巴巴，正在制定一項計畫，以完成在大陸證券交易所上市。

該消息人士表示，阿里巴巴正在評估該股票在大陸證券交易所的交易方式。其中1位人士補充說，如果相關證券法改為允許外國公司上市，那麼，阿里巴巴最快可能會在今年夏季，回歸A股上市。

儘管阿里巴巴的大部分業務和營運，都位於大陸境內，但這家有著近20年歷史的公司註冊地點，是在開曼群島。

長期以來，大陸法律禁止海外公司，直接向大陸投資人出售股票。此外，大陸現行規定，禁止阿里巴巴等有著兩級股權結構的公司在國內上市。

針對「阿里巴巴在研究A股上市方案」的說法，阿里巴巴人員回應說：「我們在去美國上市那1天就說過，只要條件允許，我們就回來。這個想法沒有變化過。」

昨日盤前，阿里巴巴股價漲幅超過3％。

2014年9月，阿里巴巴集團在美國紐交所上市，集資金額250億美元，成為美國歷史上集資最大規模的IPO。當時的承銷價68美元，目前的股價在196美元左右，市值約4,880億美元。上市至今的股價漲幅達188％。

(工商)