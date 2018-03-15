積穗國中管樂團奪得全國管樂合奏特優

2018年03月15日 22:59 中時 葉書宏

新北市中和區積穗國中管樂團暨105年拿下全國音樂比賽管樂合奏B組特優後，今年3月份再度進軍106年全國賽，蟬連特優成績。（葉書宏翻攝）

新北市中和區積穗國中管樂團暨105年拿下全國音樂比賽管樂合奏B組特優後，今年3月份再度進軍106年全國賽，蟬連特優成績。（葉書宏翻攝）

新北市中和區積穗國中管樂團暨105年拿下全國音樂比賽管樂合奏B組特優後，今年3月份再度進軍106年全國賽，蟬連特優成績。（葉書宏翻攝）

新北市中和區積穗國中管樂團暨105年拿下全國音樂比賽管樂合奏B組特優後，今年3月份再度進軍106年全國賽，蟬連特優成績，更讓管樂團的團員們，興奮的叫好，為所有人努力而來的表現感到開心。

積穗國中管樂團的團員們，從創團開始，10個團員當中有九個沒有樂理基礎，都是升上國中才開始練習管樂。學校音樂老師魏德炎擔任音樂總監，除了外聘老師指導團員之外，也以學長姐制度，由他們擔任小老師教導新入團的學弟妹，奠定同學們的管樂基本功。

去年帶領學弟妹拿下全國賽特優的30位九年級學長姐，擔心會考升學壓力，選擇放棄參加比賽，但拼下新北市學生音樂比賽特優，卻不去全國賽的心情，反倒讓他們心神不寧，兩邊思量，無法靜心準備會考。最後，這群九年級學長姐自我分配時間，先安排練團，帶領學弟妹拿下105年全國音樂比賽特優表現，完成他們最想參加比賽的想法後，全力衝刺準備會考。

正因為學長姐的經驗，鼓勵樂團學弟妹，在練習的過程中，懂得彼此尊重，學習到與人配合的能力，培養團隊合作的態度，並以行動力說服家長，他們能更懂得珍惜時間，妥善規劃學習進度；對今年的九年級同學，有正面影響，他們全數參加比賽，音樂總監魏德炎在出發前，也讓他們在手心寫下的「圓」，象徵大家齊心努力，一個樂團一個不少，當然還有家長們在比賽當天，總動員陪同參賽，給國中階段的孩子更多支持，讓活動更加圓滿。

校長鄭建立表示，除了課業之外，學校透過社團發展和老師的引導，讓同學們能更懂得珍惜時間，妥善規劃學習時間，同時在社團裡也是群育教育的最好方式，讓孩子之間彼此互相學習，適應群體生活、養成互助合作以及和諧相處的習性，從中更加明白自己需要具備和加強的地方，知道自己要改進的部分，讓青春期的同學們更能夠有所成長。

(中時)