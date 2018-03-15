醉漢速食店嗆女遭群毆 影片曝光網友罵：欠打

2018年03月15日 23:17 中時 程炳璋

警員在為林男製作筆錄時，林男持手機拍攝警員，並大聲咆哮。（翻攝網路）

林姓男子2月25日凌晨3時在安南區海佃路上一家麥當勞內，仗著酒意咆哮1名女子，遭旁人憤怒群毆，警方獲報到場，將受傷的他帶回派出所，不料林男不滿警方未抓回施暴者，在警所內怒嗆警員並持手機錄影，影片15日晚間在網路曝光，網友一面倒稱：欠打。

警方稱，事件發生已是上月25日凌晨，林男仗著酒醉，半夜在海佃路上的麥當勞店內持手機錄影，並大聲咆哮1名女子，周圍旁人看不過去，10多位路人群起圍毆林男，導致林男眼鏡毀損，右手右膝受傷。

警方到場時，傷人者已鳥獸散，警員見男子渾身酒氣，且身上有傷，先帶回警所安置。但林男不滿警方要他配合製作筆錄，怒稱「打我的都沒抓，抓我這個被打的」。不但數度嗆警，且再拿出手機拍攝。

林男在拍攝過程雖未罵三字經，但不斷出言挑釁，令處理的兩名員警一度動怒，但念及林男酒醉並為被害人，情有可原，且脫序行為尚未達妨害公務，僅給予制止與勸導，完成報案程序後，令其平和離開警所。

林男手機拍攝的兩段影片15日晚間遭人上傳網路，不料網友見他在影片中先嗆女子，再嗆警察，一面倒認為他活該被打，「嘴秋，被打不是沒原因」。

警方已根據林男提告，傳訊1名涉嫌人說明案情，同時掌握其他涉案人。

警方強調，傷害案會依法受理，追查施暴人罪責，但對於民眾介酒意挑釁，台南市警局強調絕對捍衛員警執法尊嚴，呼籲民眾不要逾越尺寸。

(中時)