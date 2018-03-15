幼童參訪警局 新店警擒拿、逮捕術吸睛

2018年03月15日 23:15 中時 葉書宏

新店警分局舉辦幼童參訪活動。（葉書宏翻攝）

新店警分局舉辦幼童參訪活動。（葉書宏翻攝）

新店警分局舉辦幼童參訪活動。（葉書宏翻攝）

新店警分局舉辦幼童參訪活動。（葉書宏翻攝）

有鑑於新北警方對於兒少保護與犯罪預防宣導的重視，新北市政府警察局新店警分局在今（15日）特別接待了轄內幼兒園小朋友們來到新店警分局作客，順便體驗一日小小警察的滋味，讓許多小朋友們既興奮又期待。

新店警分局特別規劃了警用巡邏車、拘留所及警察勤務裝備給小朋友們參觀，並派出親和力一流的孩子王女警，來教導小朋友們犯罪預防與交通安全觀念，活動中間恰巧遇到分局例行性常訓，看到許多警察叔叔的擒拿術還有逮捕術的訓練過程，也讓小朋友們大開眼界，直說警察真的好厲害；承辦此活動的員警也衷心期盼未來警界的形像與尊嚴能夠在小朋友們心中發芽，讓警察能夠越來越被社會大眾所肯定。

幼兒園的老師表示，地方上的警察分局能夠辦理這樣的活動真的非常有意義，可以藉由帶小朋友參觀警察分局的機會來培養小朋友的守法觀念，希望警察單位未來能夠多舉辦類似的活動，讓更多的小朋友能夠參與學習，平時警察維持社會治安真的是辛苦了。

新店警分局長林富助表示，國家的未來在下一代，守法的觀念與精神應該要向下耕耘紮根，從小就要建立小朋友正確的是非觀念，這才是治安穩定的基石，也歡迎轄區內有興趣的小朋友們一起來報名「一日小小警察」的活動唷。

(中時)