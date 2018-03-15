LG筆電首登台打輕薄市場 輕到氣球也能吊起來

2018年03月15日 23:33 中時 石欣蒨

LG gram Z980筆電14吋版本僅995公克、15.6吋的也只有1095公克，以氣球也能將筆電吊起。（LG提供）

LG gram Z980筆電通過美國國防部訂定的軍規防護標準中的7項耐久性測試，包含衝擊、低壓、沙塵、高溫、低溫、震動、鹽霧等測驗。（LG提供）

LG gram Z980系列筆電即日起開賣，現購買送限量原廠專用電腦皮套及鍵盤防塵套，4萬1900元起。（LG提供）

LG今日帶著全新LG gram Z980筆電首度登台，主攻台灣的輕薄筆電市場，推出14吋及15吋的超輕薄筆電，不僅重量夠輕，更配備第8代Intel Core處理器，台灣LG電子資訊及商用產品產品企劃副理朴奭桓表示，此次LG的筆電首次登台販售，目標希望能進佔輕薄筆電的市場5%、銷售1萬5000到2萬台的目標。

全新LG gram Z980主打奈米碳鎂合金的全金屬機身、超輕量設計，14吋版本僅995公克、15.6吋的也只有1095公克，與一般傳統的15吋筆電重量差距甚大，活動現場更以氣球把筆電吊起，突顯其超輕量的特色，拿在手上相當輕盈，放女生包包提起來也不會太辛苦，而且市面上做到15吋的筆電，能做到那麼輕量的也相對比較少。

另外LG gram Z980更通過美國國防部訂定的軍規防護標準中的7項耐久性測試，包含衝擊、低壓、沙塵、高溫、低溫、震動、鹽霧等測驗，活動現場則請來份量十足的示範人員模仿相撲選手，站上筆電也完全沒問題，另外還有高溫箱中展示的筆電仍然維持運作，加上擁有72Wh大電池，對於經常要攜帶筆電外出的使用者，集輕量、耐用及高續航力的優點於一機，而且台灣是全球唯一享2年保固的售後服務地區，除了免費到府維修以外，全台亦有5家維修中心，消費者如遇故障等問題都可聯絡客服提供協助。

(中時)