電影《溫蒂的幸福劇本》特映券 贈票活動

電影《溫蒂的幸福劇本》劇照。

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好萊塢天才女星達科塔芬妮繼《他不笨，他是我爸爸》後又一動人新作！

《型男飛行日誌》、《鴻孕當頭》製作團隊全新打造，感動程度更勝《奇蹟男孩》！

從小患有自閉症的溫蒂（達科塔芬妮 飾），父母雙亡後被姊姊送到特殊教育的教養院，希望可以訓練她有基本的謀生能力。殊不知溫蒂寫作能力突出，平時最大消遣就是織毛線與寫作的她，早已創作出一部驚天動地的劇本，而這一切只有教養院院長史考蒂（東妮克莉蒂 飾）知道。身為《星際爭霸戰》頭號粉絲的她，某天從電視上看到派拉蒙影業正在公開徵求電影劇本的廣告，生活向來規律且從來沒出過遠門的溫蒂，決心踏上長途跋涉之旅，在截止日期前將自己的創作劇本送到好萊塢！

一段即將改變她一生的旅程就此展開…。

威視電影【溫蒂的幸福劇本】正式預告 (3/23 踏上奇幻旅程)

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《溫蒂的幸福劇本》3.23踏上奇幻旅程」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【中時娛樂】粉絲團由此去

2.贈票獎項：特映券2張

3.特映時間：3/22 (四)晚上7點

4.特映地點：台北信義威秀影城(台北市信義區松壽路20號)

◎ 得獎公佈：3/20(二)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：3月20日下午2點起至3月21日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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