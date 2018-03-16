電影《香米小情歌》 贈票活動

電影《香米小情歌》劇照。

友善列印
中時電子報
中時電子報

「奧斯卡影后」布麗爾拉森首度載歌載舞，挑戰浪漫愛情歌舞劇！

完美結合好萊塢的敘事手法與寶萊塢的熱鬧歌舞，讓人眼睛一亮！

歡樂捕捉印度傳統「排燈節」慶典風采！

美國搖滾樂團「珍珠果醬」全新創作電影原創歌曲！

有時愛情尋尋覓覓，其實就在你的隔壁。

年輕貌美的美國科學家琳達（布麗拉爾森 飾演），被公司總裁葛根（唐納蘇德蘭飾演）派往印度銷售她所培育的「9號稻米」。初次來到印度的琳達飽受文化衝擊，還好有當地年輕官僚威廉（薩侯席加爾 飾演）的協助，讓她可以在那邊安心地邊研究邊銷售。此時，她遇到一位因為繳不出學費而輟學的大學生羅傑（烏特卡什安邦德卡爾 飾演），兩人在研究與爭執過程當中陷入熱戀，羅傑也幫她發現被派往印度的醜陋內幕…。原來她想要幫助印度農民的研究成果，竟不知不覺地被無良的葛根濫用，即將對農民造成毀滅性的傷害…。琳達該要如何阻止這場災難？而她與羅傑的異國戀又將會開花結果嗎？

3/23【香米小情歌】電影正式預告

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《香米小情歌》3.23動人獻映」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

2.贈票獎項：電影交換券2張 (憑券可至全台各大上映《香米小情歌》之首輪上映戲院兌換入場券乙張，不限場次，皆可使用。)

◎ 得獎公佈：3/20(二)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：3月20日下午2點起至3月21日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

電影《溫蒂的幸福劇本》特映券 … 袁詠琳曝觀念很傳統 無法接受遠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。