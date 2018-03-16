電影《香米小情歌》 贈票活動

2018年03月16日 12:00 中時電子報 中時電子報

「奧斯卡影后」布麗爾拉森首度載歌載舞，挑戰浪漫愛情歌舞劇！

完美結合好萊塢的敘事手法與寶萊塢的熱鬧歌舞，讓人眼睛一亮！

歡樂捕捉印度傳統「排燈節」慶典風采！

美國搖滾樂團「珍珠果醬」全新創作電影原創歌曲！

有時愛情尋尋覓覓，其實就在你的隔壁。

年輕貌美的美國科學家琳達（布麗拉爾森 飾演），被公司總裁葛根（唐納蘇德蘭飾演）派往印度銷售她所培育的「9號稻米」。初次來到印度的琳達飽受文化衝擊，還好有當地年輕官僚威廉（薩侯席加爾 飾演）的協助，讓她可以在那邊安心地邊研究邊銷售。此時，她遇到一位因為繳不出學費而輟學的大學生羅傑（烏特卡什安邦德卡爾 飾演），兩人在研究與爭執過程當中陷入熱戀，羅傑也幫她發現被派往印度的醜陋內幕…。原來她想要幫助印度農民的研究成果，竟不知不覺地被無良的葛根濫用，即將對農民造成毀滅性的傷害…。琳達該要如何阻止這場災難？而她與羅傑的異國戀又將會開花結果嗎？

3/23【香米小情歌】電影正式預告

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領票時間：3月20日下午2點起至3月21日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

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(中時電子報)