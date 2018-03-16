熟女想嫁人 約弟弟友人到家嘿咻 卻遭母親亂入…

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

一名已屆「熟齡」的智能身障女子，因為想要趕緊「嫁人」，約了弟弟的朋友到家裡「嘿咻」，想要「先上車後補票」讓對方娶走自己；未料兩人正「巫山雲雨」之際，被半夜起床上廁所的弟弟發現，一狀告進法院，指控這位朋友性侵他的老姊，不過檢方調查，「嘿咻」過程都是女方主動，且是雙方事先「約好」，全案不起訴偵結。

據檢警調查，這名被指控性侵的男子是「熟女」弟弟的朋友，有次因為三人一起到KTV唱歌而認識，二人一見如故，彼此也有好感，很聊得開，所以三人經常結伴吃飯、唱歌，感情愈來愈好。

後來，這名女子覺得家裡沒溫暖，很想把自己「嫁掉」，但是又怕家人反對她和有身障行動不便的弟弟友人交往，於是於是便徵詢對方男子意見；決定「先斬後奏」，待生米煮成熟飯後，家裡便再也無法反對，只能同意這門婚事。

於是某天，該女趁母親和弟弟都睡著後，半夜約了男子到她家，直接進入她房間內，因男子行動不便，女方還幫他褪去了衣褲。就在二人「滾床」之際，弟弟起床上廁所，發現姊姊房間燈亮著，而且還有男人的聲音，於是找來母親，一起衝入房內，竟見妹妹和自己朋友衣衫不整在床上。

弟弟怒氣之下痛扁了朋友，母親責問這男子說，我女兒有智能障礙，又有糖尿病，你願意娶我女兒嗎？這時，弟弟的朋友竟說，「先交往看看」，讓女方及其家人更是生氣，認為男方卸責，只想玩弄，因此決定控告對方性侵她女兒。

全案移送地檢署，檢方發現2人在床上嘿咻是由女方提議，且過程還主動幫忙男子脫衣，顯見並無違反原告意願，且在2人行房之前雖口頭訂下婚約，但女方並沒提及自身身體病況，難以責怪男方反悔。檢方因此認定賴男罪證不足，不予起訴處分。

(中時電子報)

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