律師說法》大嬸天天唱歌騷擾，我該怎麼辦？

2018年03月16日 00:01 中時電子報 吳家詮 、天秤座法律網 、天秤座法律網

新北市一名婦人因熱愛唱歌，退休後十五年間天天於傍晚時段在家唱歌，鄰居一名男子因受不了天天忍受歌聲憤而對婦人提告強制罪。男子表示，雖婦人唱歌不算難聽，但自己身為夜班值班人員，休息睡覺的時間為白天，天天被迫聽唱歌，不堪其擾，甚至造成失眠、焦慮等症狀，十五年間多次登門反映，但對方都不理會，後來轉向環保局檢舉並報警，只要檢舉報警，婦人就會稍微收斂、音量轉小聲，不過隔天依然故我。男子說，真的是受不了每天被迫聽她唱歌，檢舉也沒用才提告。

●法律評析

什麼是強制罪？

強制罪規定在刑法第304條，這項罪名對一般民眾來說或許稍嫌陌生，強制罪指的是以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨礙人行使權利者，可處三年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。

生活中常見強制罪案例如：

1.將車子或障礙物停放在人家門口使其不能自由進出

2.房東為將房客趕出或使其交租而切斷房客的水電

3.惡作劇將電梯每個樓層按鈕都按讓乘客被迫困在電梯中

檢察官怎麼說？

本案地檢署認為，唱歌是國人常見的休憩行為，婦人不是深夜唱歌，未達影響他人起居或妨害安寧，不構成強制罪，不起訴該婦人，至於歌聲是否已屬噪音，另由主管機關判斷。

遇到鄰居噪音問題怎麼處理？

如果鄰居的噪音不到構成強制罪的標準，但對鄰居製造的聲響難以忍受，有什麼方式可以保護自己呢？

1.超過噪音管制標準：找環保單位。例如：卡拉OK、擴音設施、燃放爆竹、神壇、廟會、婚喪等民俗活動及車輛、電動鐵捲門、發電機、抽水機馬達等噪音

2.不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧的噪音：找警察機關。法令依據為社會秩序維護法第72條第3款：「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者，處新臺幣6千元以下罰鍰。」

3.以書面向管委會申訴，請管委會出面勸說。

4.可檢具相關噪音證據、因噪音引發的身體不適就醫證明，向法院提出排除侵害、損害賠償訴訟，要求對方不得再發出噪音或賠償醫藥費、精神慰撫金。

(中時電子報)