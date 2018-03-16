袁詠琳曝觀念很傳統 無法接受遠距離戀愛、交往就同居

2018年03月16日 00:04 中時 許雅淳

袁詠琳宣傳新EP《此刻正好》。（Hit Fm聯播網提供）

袁詠琳發行最新EP《此刻正好》14日到Hit Fm聯播網探班DJ阿娟，許久未見面的兩人，看到彼此就深情擁抱，阿娟還很感動的說：「謝謝你在這個需要戴墨鏡的夜晚來陪我度過！」

袁詠琳與男友紀亞文穩定交往，她竟坦言工作完一個人回家度過情人節，因為她現在正在拍CHOCO TV的戲劇，並且擔任女主角，戲份相當吃重，上完廣播後隔天早上六點又要接著拍戲，再回家睡覺很滿足。

袁詠琳不僅僅是來探班，也在情人節夜晚用甜蜜單曲〈你想娶我嗎？〉溫暖聽眾，她也當起愛的大使，在空中call out給聽眾，讓聽眾傳情向另一半告白。袁詠琳透露自己沒辦法接受遠距離戀愛，以及跟另一半生活習慣不一樣，這樣兩人的相處就會變少。

而聽眾是一對相差13歲的夫妻，目前兩人結婚一年多，女方還在節目上說，「希望可以趕快幫老公生個小孩」，讓袁詠琳跟阿娟都說好大方，希望她的願望可以早日達成。袁詠琳聽到他們交往就同居也驚呼，「姐姐」我很保守，觀念很傳統，她認為兩人需要穩定交往多年後，才可以進一步的住在同一個屋簷下。

聽到聽眾夫妻的深情告白，袁詠琳也決定送上高級飯店的雙人下午茶券，讓兩人可以有美好的甜蜜時光，袁詠琳也祝兩人早生貴子，還幽默的說「浪漫的吃完下午茶，再回家努力做人！」

(中時)