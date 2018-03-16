袁詠琳曝觀念很傳統 無法接受遠距離戀愛、交往就同居

袁詠琳宣傳新EP《此刻正好》。（Hit Fm聯播網提供）

友善列印
中時
袁詠琳宣傳新EP《此刻正好》。（Hit Fm聯播網提供）

袁詠琳發行最新EP《此刻正好》14日到Hit Fm聯播網探班DJ阿娟，許久未見面的兩人，看到彼此就深情擁抱，阿娟還很感動的說：「謝謝你在這個需要戴墨鏡的夜晚來陪我度過！」

袁詠琳與男友紀亞文穩定交往，她竟坦言工作完一個人回家度過情人節，因為她現在正在拍CHOCO TV的戲劇，並且擔任女主角，戲份相當吃重，上完廣播後隔天早上六點又要接著拍戲，再回家睡覺很滿足。

袁詠琳不僅僅是來探班，也在情人節夜晚用甜蜜單曲〈你想娶我嗎？〉溫暖聽眾，她也當起愛的大使，在空中call out給聽眾，讓聽眾傳情向另一半告白。袁詠琳透露自己沒辦法接受遠距離戀愛，以及跟另一半生活習慣不一樣，這樣兩人的相處就會變少。

而聽眾是一對相差13歲的夫妻，目前兩人結婚一年多，女方還在節目上說，「希望可以趕快幫老公生個小孩」，讓袁詠琳跟阿娟都說好大方，希望她的願望可以早日達成。袁詠琳聽到他們交往就同居也驚呼，「姐姐」我很保守，觀念很傳統，她認為兩人需要穩定交往多年後，才可以進一步的住在同一個屋簷下。

聽到聽眾夫妻的深情告白，袁詠琳也決定送上高級飯店的雙人下午茶券，讓兩人可以有美好的甜蜜時光，袁詠琳也祝兩人早生貴子，還幽默的說「浪漫的吃完下午茶，再回家努力做人！」

(中時)

魏如萱自稱慾女歌手 形容許含光… 艾怡良賞音樂劇《貓》 直呼：「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。