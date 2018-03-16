艾怡良賞音樂劇《貓》 直呼：「我很不受控！」

2018年03月16日 00:14 中時 許雅淳

伊林藝人 BOi! 陳信維（左起）、BOi!王翔永、金凱德、蔡祥、謝寶萱、姚蜜、吳允瀚一同現身看音樂劇《貓》。（粘耿豪攝）

邵雨薇現身欣賞音樂劇《貓》。（粘耿豪攝）

音樂劇《貓》15日於台大體育館演場，吸引近3萬名觀眾、百組藝人前來朝聖。艾怡良昨身穿黑色緊身洋裝，化身成性感小野貓，她說：「這次是抱著膜拜的心情！」她自認哭點很低，連看卡通都會爆哭，她更做準備要與演員一同熱舞，直呼：「我很不受控！」

艾怡良曾演過舞台劇《愛呀，我的媽！》，認為演舞台劇不僅要邊唱邊演，還要注意情緒跟觀眾的反應。好友江美琪則表示「我在演舞台劇《落跑天使》時 ，導演有給我看《貓》DVD，讓我很快投入角色。」

邵雨薇昨與同門師兄妹一同到場欣賞，表示心情很緊張，有種要接受很震撼的感覺。被問是否會約「好朋友」一同來看，她裝傻說：「我有很多好朋友，我的票可能不夠多！」蔡旻佑則表示很榮幸可以在台灣看到經典劇，他先前曾和倪安東合演音樂劇《千面惡女》，是否關心倪官司進度？他說：「有看到新聞，但戲結束後就沒太多聯繫。」打趣說：「要問也參與同劇演出的李佳薇。」

伊林娛樂男團「BOi!」成員陳信維、王翔永有演出舞台劇的經驗，他們說：「我們都第一次看《貓》，現場真的很狂！到現場來學習經驗，要唱歌、跳舞，同時要演戲，強迫自己一心多用。」金凱德目前就讀景美女中一年級，剛好這學期有教《貓》的歌，她決定聽完《貓》要回家會練唱給爸爸聽，「他（爸爸）會被我折磨死」。

胡宇威之前在紐約想看的時候，劇團就離開了，扼腕說：「家人全部都看過了！」李佳薇直嚷：「最喜歡當然是經典歌曲〈Memory〉，好期待聽現場，真的會想跟著唱。」其他昨晚到場藝人還包括陳亞蘭、胡宇威、周曉涵、蔡旻佑、張智成、有感覺、羅美玲、江美琪、李佳薇、吳汶芳、曾子余、Junior、楊子儀、潘裕文、李宣榕等，現場星光熠熠。

(中時)