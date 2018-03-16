加州老師示範用槍不慎走火誤傷3名學生

2018年03月16日 00:38 中時 蔡致仁

美國加州一名高中老師日前在上課時示範用槍，不慎觸發走火，造成3名學生受傷。目前該名老師遭到校方強制休假，正在接受警方調查。上月佛州高中校園發生17人死的槍擊案，當時美國總統川普建議教師應該配槍，而佛州也修法允許經受訓練的教師及職員攜帶槍枝。

加州海濱高中老師亞歷山大正在教授司法行政課，並拿出自己的半自動手槍準備示範檢查槍枝是否上膛，並解除他人武裝時，意外朝向天花板開槍。當下天花板的碎片落下擊中3名學生，所幸傷勢不危及性命。

不過校方卻沒有第一時間通知家長，讓受傷學生的父母相當氣憤。一名17歲受傷男學生的父親岡薩雷斯表示，事發後沒有收到學校的通知，是兒子回家時才知道他受傷。

岡薩雷斯說，兒子是被天花板的碎片割傷了脖子，他轉述兒子的說法，當時亞歷山大想要確認槍是否有上膛而不慎誤發，若不是槍口剛好對準天花板，否則後果不堪設想。

據悉，亞歷山大不僅是海濱高中的老師，同時也是海濱市市議員和沙城市(Sand City)預備警員。根據加州法律，禁止任何人攜帶槍械到校園，除非經過校方書面許可。不過沙城市警局局長費蘭特說，亞歷山大沒有得到許可自逕帶槍到學校，可能已經觸法。目前亞歷山大目前已被校方及警局安排行政休假，協助警方做進一步調查。

(中時)