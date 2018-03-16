金馬奇幻影展 閉幕片《市長夫人的秘密》

《市長夫人的秘密》帶來台灣少有的愛情政治推理喜劇。（金馬奇幻影展提供）

友善列印
中時
《鏡像人．明日青春》由顏卓靈主演。（金馬奇幻影展提供）

2018金馬奇幻影展，公佈連奕琦導演的最新喜劇《市長夫人的秘密》將擔任本屆閉幕片，這也是本片世界首映，屆時導演將率眾演員們登台。同樣將在奇幻影展舉行世界首映的還有金鐘獎導演陳慧翎的科幻新作《必須過動》，荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）在台灣拍攝的《小玩意》，以及中國新銳導演張林子邀來香港女星顏卓靈、台灣小生王柏傑、李程彬主演的《鏡像人．明日青春》，影人也都會出席與觀眾見面。

曾以《命運化妝師》為第二屆金馬奇幻影展揭幕的連奕琦，這回擔任閉幕片的《市長夫人的秘密》帶來台灣少有的愛情政治推理喜劇。影片描述冷面笑匠張少懷飾演的綜藝名嘴，被市長秘密委託接近偷吃成性的市長夫人，卻身陷意想不到的桃色風波與政治陷阱，以獨特的黑色幽默嘲諷台灣的政治與媒體，劇中精妙的台詞與峰迴路轉的劇情，令人看得捧腹大笑、拍手叫好。

《必須過動》是公共電視教育主題戲劇〈你的孩子不是你的孩子〉系列單元之一，由兩度囊括金鐘獎最佳導演的陳慧翎執導，首度挑戰科幻類型，講述在人類胚胎被國家掌控的未來社會，孩子的表現將影響家庭所獲得的資源，一名母親因女兒的成績不佳，決定要向政府證明女兒是瑕疵品，好換取新的優良胚胎，宛如台版《黑鏡》。

中國新銳導演張林子同樣以未來科幻為題的《鏡像人．明日青春》，則將場景移置飽受污染的末日世界，以三個各自獨立又環環相扣的故事，描述僅有編號的「鏡像人」試圖拿回它們被設定好的生命主權。影片找來以《狂舞派》入圍金馬影后的顏卓靈、《九降風》王柏傑、《七月與安生》李程彬等備受矚目的新生代演員領銜主演，精采詮釋劇中追求自由靈魂的動人勇氣。

旅居台灣多年荷蘭導演王洪飛入圍鹿特丹影展「大銀幕獎」的《小玩意》，不僅自編自導，還親自演出劇中遊走台北街頭的攝影師，鏡頭下的傷心女孩身影，意外勾起他的童年記憶。王洪飛以獨特的視角捕捉台北巷弄，不僅加入自己的生命經驗與私密情感，充滿詩意故事更吸引金馬獎影后盧燕力挺參與演出。

2018金馬奇幻影展獨家選片指南將在3月25日舉行，並於4月1日於官網售票系統開放售票，更多詳情請上金馬影展官方網站www.goldenhorse.org.tw、金馬影展臉書粉絲專頁。

(中時)

劉奕兒穿禮服秀華爾滋 偷帶帥哥… 粉絲亂入求自拍 班尼狄克拍片被…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。