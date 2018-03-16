金馬奇幻影展 閉幕片《市長夫人的秘密》

2018年03月16日 01:19 中時 潘鈺楨

《鏡像人．明日青春》由顏卓靈主演。（金馬奇幻影展提供）

2018金馬奇幻影展，公佈連奕琦導演的最新喜劇《市長夫人的秘密》將擔任本屆閉幕片，這也是本片世界首映，屆時導演將率眾演員們登台。同樣將在奇幻影展舉行世界首映的還有金鐘獎導演陳慧翎的科幻新作《必須過動》，荷蘭導演王洪飛（David Verbeek）在台灣拍攝的《小玩意》，以及中國新銳導演張林子邀來香港女星顏卓靈、台灣小生王柏傑、李程彬主演的《鏡像人．明日青春》，影人也都會出席與觀眾見面。

曾以《命運化妝師》為第二屆金馬奇幻影展揭幕的連奕琦，這回擔任閉幕片的《市長夫人的秘密》帶來台灣少有的愛情政治推理喜劇。影片描述冷面笑匠張少懷飾演的綜藝名嘴，被市長秘密委託接近偷吃成性的市長夫人，卻身陷意想不到的桃色風波與政治陷阱，以獨特的黑色幽默嘲諷台灣的政治與媒體，劇中精妙的台詞與峰迴路轉的劇情，令人看得捧腹大笑、拍手叫好。

《必須過動》是公共電視教育主題戲劇〈你的孩子不是你的孩子〉系列單元之一，由兩度囊括金鐘獎最佳導演的陳慧翎執導，首度挑戰科幻類型，講述在人類胚胎被國家掌控的未來社會，孩子的表現將影響家庭所獲得的資源，一名母親因女兒的成績不佳，決定要向政府證明女兒是瑕疵品，好換取新的優良胚胎，宛如台版《黑鏡》。

中國新銳導演張林子同樣以未來科幻為題的《鏡像人．明日青春》，則將場景移置飽受污染的末日世界，以三個各自獨立又環環相扣的故事，描述僅有編號的「鏡像人」試圖拿回它們被設定好的生命主權。影片找來以《狂舞派》入圍金馬影后的顏卓靈、《九降風》王柏傑、《七月與安生》李程彬等備受矚目的新生代演員領銜主演，精采詮釋劇中追求自由靈魂的動人勇氣。

旅居台灣多年荷蘭導演王洪飛入圍鹿特丹影展「大銀幕獎」的《小玩意》，不僅自編自導，還親自演出劇中遊走台北街頭的攝影師，鏡頭下的傷心女孩身影，意外勾起他的童年記憶。王洪飛以獨特的視角捕捉台北巷弄，不僅加入自己的生命經驗與私密情感，充滿詩意故事更吸引金馬獎影后盧燕力挺參與演出。

2018金馬奇幻影展獨家選片指南將在3月25日舉行，並於4月1日於官網售票系統開放售票，更多詳情請上金馬影展官方網站www.goldenhorse.org.tw、金馬影展臉書粉絲專頁。

(中時)