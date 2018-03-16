粉絲亂入求自拍 班尼狄克拍片被中斷

班尼狄克在新片飾演童書作家。（CatchPlay提供）

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班尼狄克曾演出電視電影《霍金》。（翻攝自網路）

昨日英國物理學家史蒂芬霍金（Stephen Hawking）過世，首度將這位傳奇人物搬上2004年BBC電視電影《霍金》（Hawking）的，就是英國男星班尼狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）。他得知消息後公開悼念：「能認識史蒂芬這樣真正的偉人，我倍感榮幸。他對科學、藝術、教育、國民健保署和慈善事業的支持，如同他獨特的幽默感，將永久長存。我會想念我們杯觥交錯，我會向天上的星星舉杯慶祝你精彩的一生，以及你光前耀後的淵博學問。你不僅是啟發我靈感的人，也鼓舞了全世界數億人的心，謝謝你。」

班尼狄克監製主演的電影《記憶中的擁抱》，他在片中詮釋心碎至極卻努力找回希望的平凡父親，雖然總以憂鬱居家的形象入鏡，在拍攝現場仍藏不住巨星魅力！原來從影集《新世紀福爾摩斯》開始全球爆紅並擁有千萬粉絲的他，在倫敦街頭拍戲常遇瘋狂影迷包圍。片中一幕與女兒逛超市的關鍵橋段，就因粉絲亂入求自拍而一度中斷，讓他好氣又好笑地說：「我一衝出超市門口，就有人大喊『可以跟我自拍嗎』，還有一幕我沿著泰晤士河岸散步，路邊、遊船上都是圍觀的民眾，簡直變成露天舞台了。雖然那個場面很突兀，但就當作粉絲在監督我好好工作吧！」

《記憶中的擁抱》描述童書作家史蒂芬路易斯（班尼狄克康柏拜區 飾）擁有成功的事業及美滿的家庭，但家庭遭逢意外變故後，他的生活與婚姻徹底崩解；妻子茱莉（凱莉麥當諾飾）心碎離家，而他自己也遲遲無法自痛苦中復原。面對命運的打擊，他們該如何走出生命中的絕望幽谷並且再次看見希望？電影16日在台上映。

(中時)

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