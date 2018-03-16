京都文青一日生活 百萬遍知恩寺手作市集

位在京都大學附近的百萬遍知恩寺的手作市集每月固定15日舉辦。（石欣蒨攝）

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京都百萬遍知恩寺手作市集中有不少插畫家販賣自家作品。（石欣蒨攝）
京都百萬遍知恩寺手作市集中的御多福珈琲相當有名，本店位在河原町，每個月的15日都會來此擺攤。（石欣蒨攝）
京都百萬遍知恩寺手作市集還有不少販售手工肥皂的攤位，採當季新鮮的原料而製，像是櫻花等肥皂就相當受歡迎。（石欣蒨攝）
京都百萬遍知恩寺手作市集有不少手工飾品，大多都具有日本流行的時尚感，相當精緻。（石欣蒨攝）
京都百萬遍知恩寺手作市集不能少的陶瓷作品，都是由當地的陶房出品。（石欣蒨攝）

一般人到京都都只知道清水寺、祇園、伏見稻荷大社等歷史悠久的地標，但其實京都還有文創清新的另一面，每月15日在京都百萬遍知恩寺中舉辦的「百萬遍知恩寺手作市集」，就聚集了各式各樣的手作達人攤位，從手沖咖啡到手作肥皂等應有盡有，在逛市集的同時，猶如尋寶一樣興奮有趣。

「百萬遍知恩寺手作市集」固定每月15日舉行，各手作者都會風雨不改來到知恩寺擺攤，不過參加的攤位卻不會每個月一樣，當參與人數太多時都會以抽籤作決定，所以每次攤位都會有更動，喜歡的攤位可能要花時間慢慢找一下，以防萬一還可到其官方網站或粉絲團等搜尋資料，不過每個月卻能帶給來此的遊客驚喜。

在市集當中就有不少可愛有趣的商品，像是插畫家的自家作品、藍染作品、京都著名的瓷器等，都是當地手作者的自家作品，喜歡獨一無二的創作品的話，在市集中就能花上一天慢慢尋寶，而且除了手作品以外，現場也有販賣手沖咖啡、手工麵包等食物，像是「御多福珈琲」在手作市集中就相當有名，一杯200到250圓日幣，等同約55元台幣就能享受到手沖咖啡，邊逛市集、邊喝著香氣味味的咖啡，感受京都另外的文化氣息，可是另一種新體會。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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