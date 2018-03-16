人妻林利霏靠《飛刀》大露隱藏版武俠魂

2018年03月16日 01:20 中時 洪秀瑛

林利霏劇中武功高強。（鑫盛傳媒提供）

李沛旭飾演忍者泰普。（鑫盛傳媒提供）

李沛旭（右）與關智斌有對手戲。（鑫盛傳媒提供）

林利霏現在已為人妻，也育有1女「小翰寶」。（取自臉書）

伊林旗下藝人李沛旭與林利霏演出古龍武俠大戲《飛刀又見飛刀》，同劇演員還包括大陸一線演員劉愷威、楊蓉及吳映潔。《飛刀》一劇在大陸網路平台播放量破30億次，在衛視播出後，收視更擠進前10，成績驚人。

李沛旭在偶像劇中曾以幽默搞笑風格令觀眾印象深刻，這回在《飛刀》飾演忍者「泰普」。除造型上相，多場吊鋼絲飛天遁地的橋段，也讓李沛旭武俠魂爆發，大呼「演武俠戲超讚的」

。他戲外有空便與同劇好友張慶慶一起健身，「不會累啦，健身可是我第二生命」，超強毅力讓劇組佩服。

林利霏過去演出《麻辣鮮師》中的Gina一角廣為人知，她在《飛刀》裡一改乖乖牌鄰家女形象，飾演金錢幫副幫主「李丹

」。為了演活武功高強的俠女，林利霏大展俐落拳腳刀法，而冷酷帥氣的英氣造型也讓人驚艷。已為人妻、人母的林利霏直言「這些經驗非常難得，我也學很多，能參與這樣製作的戲劇很開心」。

《飛刀》近期已在中視播出，對於李沛旭與林利霏初次挑戰大製作的古裝武俠，戲路突破也讓粉絲見識到兩人另一面。

(中時)