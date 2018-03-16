美太平洋司令： 依《台灣關係法》持續支持台灣增進防禦力

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美國太平洋司令部司令哈里斯今天表示，根據《台灣關係法》美國將繼續支持台灣發展可靠，有韌性和具成本效益的嚇阻和自衛能力，並表明美國無法接受中國大陸任何以武力迫使台灣人民統一的企圖。

哈里斯15日出席聯邦參院軍事委員會聽證會。哈里斯在書面證詞中表示，雖然美國與中國大陸有經濟關係，但中美兩國在印度太平洋的影響力和控制力明顯處於競爭狀態。

哈里斯指出，台灣的開放經濟和繁榮，自由和民主社會，反映了台灣與美國的共同價值觀。基於美中三公報的美國「一中政策」，美國未與台灣保持外交關係， 但根據1979年的《台灣關係法》，美國與台灣人民保持實質與堅實關係。

根據這項政策，哈里斯說，美國太平洋司令部將繼續支持台灣發展可靠，有韌性和具成本效益的嚇阻和自衛能力；持續、定期對台軍售，以及培訓是這項政策的重要一環，有助保障民主體制。

隨著中國大陸軍事支出和軍事力增加，哈里斯說，美國必須繼續幫助台灣提高自衛能力，並表明美國對中國以任何迫使台灣人民統一的企圖都不能接受的決心。

證詞中，哈里斯同時表示了對中國大陸下一波軍事技術投資，包括超音速導彈，太空和網絡能力，以及人工智能 等巨額投資的擔心，警告若美國不跟上步伐，未來美國太平洋司令部將難與人民解放軍在戰場上競爭。

哈里斯今年2 月在眾院軍事委員會就印太戰略作證時，提出有關台灣和中國大陸觀點與今天類同。普遍被認為對中國大陸立場強硬的哈里斯即將卸任力並已獲提名為美國駐澳洲大使。

(中時)

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