美陸貿易關係緊張之際 《台灣旅行法》可望今生效

2018年03月16日 02:19 中時 王嘉源

據美國之音中文網15日報導，美國國會通過但受到大陸政府強烈反對的《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）可能在3月16日生效。依據美國國會立法程序，只要川普總統不否決，參議院繼眾議院之後在2月底通過的《台灣旅行法》即便沒有川普的簽字，也會在3月16日自動生效。專家說，川普有可能選擇以這個方式讓《台灣旅行法》自動生效。

曾在眾議院外交事務委員會擔任高級幕僚多年的郝德平（Dennis Halpin）告訴美國之音，在接到國會通過的法案後，美國總統依法必須在不包含星期日的10個工作日內，將簽好字的法案送回國會，否則法案將自動生效成為法律，除非國會不在會期中，但如果國會處於休會期間，總統就有「口袋否決」（pocket veto）的選項。所謂「口袋否決」是指總統把議案擱置起來遲遲不簽字，讓其過期而無法成為法律。

《台灣旅行法》（HR 535）3月5日送交白宮，即使川普沒有簽字，但只要他沒有在法案上做出正式否決，並將註有否決理由的文件送回國會，那麽法案將會在3月16日自動生效。根據眾議院多數黨領袖凱文·麥卡錫（Rep. Kevin McCarthy）發布的國會議程，目前第115屆國會第二個會期下一次休會是3月26日復活節前一個星期，所以「口袋否決」看來不是選項。

郝德平說，由於近來美中之間有貿易問題的緊張，或許川普會選擇不在法案上簽字而讓《台灣旅行法》自動生效，「如果他不希望進一步引起北京敵意的話」。

《台灣旅行法》表達的是不具約束力的「國會意見」，認為美國政府應該鼓勵美台所有級別官員互訪，並允許台灣高層官員在受尊重的情況下到美國，與包括國務院及國防部的官員會面。由於這個法案在參、眾兩院都是以無異議方式通過，一般認為總統否決兩院具有高度共識法案的機率極小。

大陸當局已表明強烈反對這個法案，並且就此案與美國政府進行嚴正交涉，大陸國台辦更警告台灣「不要挾洋自重，否則只會引火燒身」。

在美中兩國正因貿易問題關係緊張之際，台灣是否成為美中較勁籌碼再度引起注意。彭博社13日的一篇報導說，在與美國即將來臨的貿易大戰前，大陸真正的擔憂是川普可能會打「台灣牌」。報導稱，川普是否在《台灣旅行法》上簽字並落實美台高層互訪，將「發出川普是否有意以台灣來測試中國的訊號」，此外，川普也可以批準台灣採購美國洛克希德馬丁公司製造的先進F-35匿蹤戰機。

報導說，即便這些舉措可能有引爆美中衝突的風險，不過川普在北韓、健保和移民等議題上，都已經展現出他有使用一切可能的籌碼來達到目的之意願，如果川普想要大陸削減對美1千億美元的貿易逆差，那麽他就必須施加更大的壓力。

對於報導中提到的《台灣旅行法》和對台軍售等所謂的「台灣牌」，大陸官媒《環球時報》已經多次發出警告，要美國不要挑戰大陸的「紅線」。1月初美國眾議院通過《台灣旅行法》後，該報在社評中說，一旦這個法律在台灣「落地」，勢必會幫助大陸下決心「解決台灣問題」，台海將「地動山搖」，如果美台政治軍事聯手，大陸將「發動武力解放台灣的全面軍事行動，依據完成統一大業。」

2月底美國參議院通過《台灣旅行法》後，《環球時報》又發表社評稱，這「反映了美國面對中國崛起時民族主義的空前高漲」，美國菁英全體對大陸的敵意明顯上升，導致「台灣這張牌快速重新變成美方的主牌」，大陸不能按照美國的邏輯與它打牌，而是應該「把台灣打成一桌亂牌，讓民進黨當局承受台美交流升級所帶來的惡果。」

(中時)