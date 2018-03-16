戴資穎KO布莎南 全英8強對決日本正妹

「世界球后」戴資穎在全英公開賽次輪輕取布莎南，挺進女單8強。(資料照片／badminton photo提供)

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中時電子報
／綜合報導

「世界球后」戴資穎16日在全英羽球公開賽第2輪，對決世界排名24的泰國好手布莎南（Busanan ONGBAMRUNGPHAN）。結果小戴首局打出兩波4比0攻勢，次局更在技術暫停前後各拉一波4比0，連得8分打趴布莎南，最終只用了38分鐘，就以21比15、21比11收下8強門票。

小戴離全英衛冕后冠又近了一步，下役將與日本正妹大堀彩拚搶4強門票。小戴過去對這位左手美眉4戰全勝，不過21歲的大堀彩也已擺脫青少女時期的生澀，去年11月世界排名來到生涯最高的13名，將在暌違年餘後再戰小戴。

大堀彩曾在台北公開賽對決過戴資穎。（資料照片／杜宜諳攝）

戴資穎一開局就打出4比0猛攻，隨後布莎南追成4平，接著小戴以漂亮的網前小球，在20拍來回後拿下分數，讓布莎南只能搖頭苦笑。小戴隨後保持領先，只是失誤也多，始終無法拉開比分，首局後段又被追成14平。

此時小戴彷彿醒了過來，除了連續對角扣殺得分，也運用她最擅長的假動作，在網前第二時間出手打出對角致勝球，拉出關鍵的4比0攻勢，以21比15收下首局。

次局小戴先以1比4落後，但她隨即回穩追成6平，7平後小戴以一次接近劈腿動作的救下布莎南的網前小球，拿下分數也強勢接管比賽，打出一波8比0猛攻，即使中間布莎南趁技術暫停稍喘口氣，也無法止住失血，只能眼看小戴晉級。

小戴獲勝之後，生涯對陣布莎南的戰績提升為4勝3敗，包括加冕球后以來兩戰全勝。好消息是，現役球員中唯一對戰小戴勝多敗少的另一位泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），已在首輪爆冷出局，成為小戴衛冕利多。

(中時電子報)

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