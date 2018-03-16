魯比歐表態 竭盡所能阻擋董雲裳出任亞太助卿

共和黨籍聯邦參議員魯比歐今天公開表態不支持董雲裳出任亞太助卿(截自魯比歐推特)

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美國國務卿易角，鷹派蓬佩奧取代提勒森後，提勒森力挺的代理亞太助卿董雲裳的真除案出現變數已不可免。共和黨籍聯邦參議員魯比歐今天公開表態，指出他不支持這項人事案，將「竭盡所能阻擋目前負責亞洲事務的首席外交官提名人」。

魯比歐透過推文說，亞太助卿這個職位必須了解美國與中國大陸的關係需再平衡、支持台灣、以及捍衛人權。

魯比歐並附貼了《華盛頓郵報》15日的一篇報導，文中引述魯比歐的話說，他不支持董雲裳的任命案。魯比歐稱，董雲裳在國務院期間削弱美國的戰略盟友，像是台灣，並淡化中國大陸的人權問題、出口威權。

魯比歐說，他會設法在參院外委會延宕董雲裳的人事任命，讓剛蓬佩奧就任國務卿後自己進行評估。魯比歐表示，他希望蓬佩奧請川普重新提名一位了解中國是長期威脅的人擔任亞太助卿。

職業外交官出身的董雲裳，為歐巴馬政府時期的亞太副助卿，在前亞太助卿羅素離開川普政府後，出任代理亞太助卿一職，負責東亞事務，對不熟悉外交的提勒森助益甚多，深獲提勒森信賴。但由於白宮反對，董雲裳遲遲無法真除。去年底，川普終於正式提名董雲裳出任亞太助卿。根據華郵，提勒森是在川普去年11月出訪亞洲途中，在空軍一號專機上，親自說服川普這項提名的。

然而，據了解，自董雲裳獲提名以來，白宮和美國政府相關部門，及華府外交圈內始終存有雜音，其間以主張對中國大陸採取強硬立場，同情台灣者為主。這些人士運籌帷作，希望可以推翻董雲裳任命案，2月時魯比歐在參院任命聽證會上有關中華民國台灣的國旗從國務院官網被撤的質詢，即有備而來。

另一方面，川普已接受北韓領袖金正恩會面邀請，白宮發言人桑德斯今天證實，川普提名蓬佩奧出任國務卿是為川金會進行部署。國務院亞太助卿轄管目北韓事務，蓬佩奧主掌國務院後啟用白宮屬意人馬出任亞太助卿的機率也大大增加。

(中時)

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